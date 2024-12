Mercato OM : Ça sent mauvais pour Ismaël Koné à Marseille !

Ismaël Koné traverse une période difficile à l’OM depuis son arrivée l’été dernier. L’international canadien pourrait quitter Marseille lors du mercato hivernal pour s’imposer dans un nouveau club.

Mercato OM : Ismaël Koné déjà sur le départ de Marseille cet hiver ?

Recruté cet été en provenance de Watford pour renforcer le milieu de terrain de l’OM, Ismaël Koné peine à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Avec seulement 8 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international canadien pourrait déjà faire ses valises lors du prochain mercato hivernal pour se relancer ailleurs.

Le milieu de terrain de 22 ans n’a pas réussi à s’intégrer au système de jeu marseillais. La concurrence féroce, notamment celle d’Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et Valentin Rongier, complique la situation du Canadien. Ces dernières semaines, les rumeurs d’un départ de Marseille se sont intensifiées. Et une porte de sortie s’offre au joueur. Un géant italien se serait positionné pour recruter Ismaël Koné et lui donner plus de temps de jeu.

Selon les informations du quotidien italien Il Corriere dello Sport, la Lazio de Rome, séduite par le profil du joueur, aurait fait de lui l’une de ses priorités pour le mercato hivernal. Pour le moment, les dirigeants du club romain n’ont pas encore formulé une offre concrète pour Ismaël Koné. Les dirigeants de l’OM ne vont certainement pas fermer la porte à un départ du Canadien en cas d’une offre alléchante.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2029, la valeur marchande d’Ismaël Koné est estimée à 12 millions d’euros par le site Transfertmarkt. La direction de Marseille pourrait récupérer les 12,5 millions d’euros dépensés pour son transfert lors du dernier mercato estival si elle décide de céder son joueur cet hiver.