L’AJ Auxerre ne participera pas aux 16es de finale de la Coupe de France. Le club a été éliminé par l’US Dunkerque le week-end dernier après une défaite sur le fil (0-1). Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur Christophe Pélissier a partagé sa déception face à ce résultat.

Christophe Pélissier : « Une élimination logique »

Favoris sur le papier face à l’US Dunkerque, les Auxerrois se sont pourtant laissé surprendre par ce club de Ligue 2. Pourtant, l’AJ Auxerre affichait une belle dynamique en Ligue 1, comme en témoignent leurs performances en première partie de saison. L’équipe a su tenir tête à certains cadors du championnat, offrant des prestations solides et convaincantes.

Cependant, en Coupe de France, l’équipe n’a pas su répondre aux attentes. L’AJ Auxerre s’est inclinée 0-1 à domicile, un résultat que Christophe Pélissier estime mérité : « C’est une élimination logique. On a haussé notre niveau de jeu en deuxième mi-temps, mais c’était insuffisant pour espérer se qualifier », a-t-il déclaré.

AJ Auxerre : Christophe Pélissier exprime sa déception après l'élimination en Coupe de France

Un manque d’efficacité et de rigueur pointé du doigt

Lors de cette rencontre, les Auxerrois ont péché par un manque d’efficacité et de rigueur. Ces lacunes ont été critiquées par les supporters, une opinion partagée par l’entraîneur : « La défaite ne remet pas en cause notre première partie de saison, mais elle met en lumière nos limites si nous ne mettons pas l’exigence et l’intensité nécessaires. »

Ce revers représente une grande déception pour l’ensemble du club : « Je suis déçu, à titre personnel, mais aussi pour le public », a conclu Christophe Pélissier. Cette élimination ternit l’ambiance des fêtes de Noël pour l’équipe, malgré leur belle prestation récente contre le RC Lens en Ligue 1. Auxerre devra désormais se remettre en question pour rebondir dès la reprise du championnat.