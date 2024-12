Mercato OM : Paul Pogba échappe à Marseille pour un courtisan inattendu

À l’approche du mercato, la bataille pour la signature de Paul Pogba s’intensifie ! L’OM, longtemps donné favori, pourrait finalement voir son rêve s’envoler au profit des Corinthians

Mercato : L’OM distancé par les Corinthians pour Paul Pogba

L’avenir de Paul Pogba continue d’animer la rubrique mercato de l’OM. Depuis l’annonce de la fin de sa suspension, les spéculations vont bon train concernant sa prochaine destination. Et si l’Olympique de Marseille semble être un prétendant sérieux pour l’international français, une nouvelle piste vient bouleverser la donne.

En effet, selon le compte X L1InsiderBr, spécialisé dans le football brésilien, les Corinthians sont finalement en pole position pour accueillir Paul Pogba. Le club brésilien, séduit par le profil du milieu de terrain, aurait des chances de le voir rejoindre ses rangs dès le mois de mars prochain. Plusieurs éléments plaident en faveur de ce probable transfert au Brésil.

D’une part, l’OM, malgré les récentes déclarations de Pablo Longoria, pourrait hésiter à prendre le risque d’engager un joueur qui n’a plus joué depuis deux ans et dont l’état physique est incertain. D’autre part, les représentants de Pogba sembleraient de plus en plus ouverts à l’idée de voir leur client évoluer en Amérique du Sud. Si cette information se confirme, cela représenterait un coup de tonnerre dans le monde du football.

Paul Pogba, qui a toujours évolué dans les plus grands championnats européens, pourrait ainsi découvrir un nouveau continent et un nouveau style de jeu. Le mystère autour du ce dossier XXL devrait bientôt prendre fin. En attendant, les supporters des Corinthians peuvent rêver d’un renfort de prestige pour la seconde partie de saison.