Classement ASSE : Reims perd à Nice, Sainté peut en profiter

La défaite de Reims à Nice peut profiter à l’ASSE au classement à l’issue de la 32e journée de Ligue 1. Les Stéphanois ont l’opportunité de se rapprocher des Rémois dans la course au maintien, à condition qu’ils remportent leur match contre l’AS Monaco. Ils peuvent aussi passer devant le Havre AC.

Classement ASSE : Une victoire contre l’AS Monaco peut tout changer pour les Verts

Relégable et en mauvaise posture au classement de la Ligue 1, l’ASSE affronte l’AS Monaco à Geoffroy-Guichard ce samedi à 21h05. Le club doit rapidement quitter la 17e place et la zone rouge pour se relancer. Les Verts pourraient potentiellement se hisser à la 16e place de barragiste sous deux conditions :

Premièrement, s’ils remportent leur match contre les Monégasques et que le Havre AC s’incline face à l’AJ Auxerre au stade de l’Abbé-Deschamps, dimanche à 17h15. Deuxièmement, si l’AS Saint-Etienne prend les trois points de la victoire et que le HAC n’obtient qu’un point en faisant match nul contre l’AJA.

À voir FC Nantes vs Angers : Kombouaré privé de plusieurs cadres

Lisez aussi : ASSE-AS Monaco : Horneland fait un choix fort en attaque

Dans ces mêmes conditions, les Stéphanois se rapprocheraient du Stade de Reims (32 points) à seulement deux points, car ce dernier s’est incliné face à l’OGC Nice (1-0) en ouverture de la 32e journée, vendredi soir.

Saint-Etienne peut-elle se rapprocher de Reims avant la confrontation directe ?

Ce serait une belle opération pour l’ASSE, qui affrontera le SDR en confrontation directe le samedi 10 mai au stade Auguste-Delaune, lors de la 33e journée du championnat.

Cette rencontre cruciale serait l’unique occasion pour l’équipe d’Eirik Horneland de doubler celle de Samba Diawara. Cependant, il faudra d’abord assurer la rencontre face à l’AS Monaco avant d’arriver à celle contre le Stade de Reims.

À voir ASSE-AS Monaco : Horneland fait un choix fort en attaque

Lisez aussi : ASSE : Un joker en pleine galère, Horneland calme le jeu

Et la situation s’annonce délicate pour l’AS Saint-Etienne, privée de son meilleur buteur Lucas Stassin, tandis que l’ASM compte dans ses rangs le meilleur buteur du championnat en 2025, Mika Biereth.