FC Nantes vs Angers : Kombouaré privé de plusieurs cadres

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré confirme quatre forfaits pour le derby face à Angers SCO en Ligue 1.

FC Nantes vs Angers : Le point sur le groupe du FCN

Le FC Nantes accueille Angers SCO à la Beaujoire ce dimanche en clôture de la 32e journée de Ligue 1 pour un derby très important pour le maintien. Le FCN est actuellement 14e au classement avec 32 points tandis qu’Angers SCO est 15e avec 30 points.

Lire aussi : Angers vs FC Nantes : Pluie de forfaits chez les Angevins

À voir ASSE-AS Monaco : Horneland fait un choix fort en attaque

Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré a lancé les hostilités après la rencontre face au Toulouse FC. « On est déçu pour nous, pour le résultat et pour nos supporters qui sont venus en nombre. On va essayer de reporter ça dans le derby le week-end prochain… On va récupérer et faire une belle fête le week-end prochain si les planètes sont alignées. », a-t-il dit.

Lire aussi : FC Nantes : Terribles coups durs pour le FCN !

En conférence de presse ce vendredi, le Kanak a fait le point sur ses hommes disponibles pour affronter les Angevins. Quatre cadres vont manquer ce choc. Marcus Coco est suspendu pour avoir écopé d’un carton rouge lors de la rencontre face au Stade Rennais à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Douglas Augusto est aussi suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le milieu de terrain brésilien a été averti trois fois en moins de dix journées. Sekou Doucouré est forfait à cause d’une blessure.

Lire aussi : FC Nantes : Ça chauffe entre Kombouaré et un cadre !

À voir OM : « Du folklore », cette décision de De Zerbi passe mal

Saïdou Sow ne pourra plus rejouer cette saison. Le défenseur guinéen a contracté une grave blessure à l’entraînement. Les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. « Saidou Sow nous a dit au revoir hier. Il passe une visite médicale et lundi, normalement, il passe sur le billard à Strasbourg. Son aventure avec Nantes est finie. », a déclaré Antoine Kombouaré.

Ce sont de terribles coups durs pour le FC Nantes qui lutte pour assurer son maintien dans l’élite.