Manchester United : Paul Pogba dézingue José Mourinho

Publié par Chemssdine le 17 avril 2021 à 11:57

À Manchester United, entre 2016 et 2018, Paul Pogba et José Mourinho ont vécu une association pour le moins tumultueuse. Interrogé par les médias britanniques, le milieu de terrain français en a profité pour allumer son ancien entraîneur.

Le dernier Manchester United-Tottenham a remis le feu aux poudres

Adversaires directs en Premier League ces dernières années, la discussion entre Manchester United et Tottenham n'a eu lieu que très brièvement cette saison. N'occupant le trône de leader que de manière éphémère en fin d'année dernière, les Spurs n'ont pas su rivaliser avec des Red Devils marchant sur l'eau en championnat en 2021. Deuxièmes au classement, les hommes d' Ole Gunnar Solskjaer n'ont perdu que trois petits matchs, dont un seul en Premier League cette année. Mieux, qualifiés pour les demi-finales d'Europa League face à l'AS Rome, les coéquipiers de Bruno Fernandes n'hésitent pas à s'offrir des victoires de prestige en championnat à l'image de leurs succès face à Manchester City et surtout contre Tottenham la semaine dernière.

Cette dernière victoire précieuse a consolidé la seconde place des pensionnaires d' Old Trafford, mais a également permis de raviver certaines rivalités entre José Mourinho et son ancien club. Agacé par le comportement puéril de Heung-Min Son, Ole Gunnar Solskjaer n'avait pas hésité à critiquer l'attaquant coréen, faisant ainsi sortir du bois son homologue lusitanien José Mourinho, lequel le considère comme étant un mauvais père pour parler d'éducation.

Interrogé par Sky Sports, Paul Pogba est revenu sur cet improbable épisode : "Nous avons gagné le match, il a perdu le match, et il n'a pas voulu parler du match. Il a voulu parler du père de quelqu'un, c'est ce qu'il a fait. Tout le monde le connaît, il a fait du Mourinho."

Pogba n'a pas compris l'issue de sa relation avec Mourinho

Visiblement amer envers son ancien manager, le milieu de terrain tricolore n'a pas hésité à faire part de ses réticences avec l'ancien management du Mou à United. "Ce que j'ai aujourd'hui avec Ole est différent", confie le joueur formé au Havre. "Il ne va pas contre ses joueurs. Il peut ne pas les choisir, mais il ne les met pas à l'écart comme s'ils n'existaient plus. C'est la différence entre Mourinho et Ole. Avant, j'avais une super relation avec Mourinho, tout le monde le voyait. Et le jour d'après, tu ne savais pas ce qu'il s'était passé. C'est une chose étrange qu'il y a eu avec Mourinho et je ne peux même pas vous l'expliquer, car je ne sais pas moi-même."

Des déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir le tacticien portugais.