PSG Mercato : Le Paris SG acte le départ de Lucas Hernandez

Deux ans après son arrivée en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez pourrait déjà faire ses valises pour quitter les rangs du PSG. Le Paris SG ne retiendra pas le défenseur français cet été. Explications.

PSG Mercato : Lucas Hernandez poussé vers la sortie

Blessé gravement contre le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions en mai passé, Lucas Hernandez a perdu sa place de titulaire au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain cette saison. Relégué au quatrième rang dans la hiérarchie des défenseurs centraux, l’international français ne vit pas très bien cette situation et commence déjà à se poser des questions sur son avenir au PSG.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Lucas Hernandez pourrait donc changer d’air, comme le révèle le journal L’Équipe dans son édition du jour. À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le polyvalent défenseur de 29 ans attendrait que Luis Enrique et les dirigeants parisiens lui clarifient leur projet le concernant.

« Passé numéro quatre dans la hiérarchie des centraux, le champion du monde ne se satisfait pas de sa situation, ni de ses 1023 minutes disputées. Ce statut pourrait-il le pousser à entamer une réflexion quant à son avenir au PSG, où il est lié jusqu’en 2028 ? Ce sera surtout aux dirigeants de lui exprimer leurs intentions et de préciser la place qu’ils aimeraient lui offrir dans la suite du projet.

Une décision commune pourrait ouvrir la porte à un départ cet été. Il faudrait alors trouver un club capable de s’aligner sur un salaire important », explique le quotidien sportif, qui évoque déjà une destination possible pour le natif de Marseille.

Lucas Hernandez vers l’Arabie saoudite ?

Recruté pour 45 millions d’euros à l’été 2023, Lucas Hernandez est aujourd’hui évalué à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pour un milieu qui ne joue que rarement cette saison, ce montant pourrait être considéré comme énorme pour plusieurs clubs européens. Et alors que la direction du Paris SG ne songe pas du tout à le brader, l’Arabie Saoudite pourrait être une destination privilégiée pour le transfert du frère de Théo Hernandez, défenseur de l’AC Milan.

« Comme pour Marquinhos, l’Arabie saoudite est une possibilité, même si les équipes locales n’ont pas encore autant avancé que pour le Brésilien », rapporte L’Équipe. Alors que Luis Campos et Luis Enrique sont de plus en plus tentés par une refonte et un rajeunissement de leur effectif, Lucas Hernandez pourrait effectivement être amené à se trouver un nouveau club durant l’intersaison.

