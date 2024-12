Bruno Écuélé Mang, un ancien Angevin sur le point de signer en Ligue 2

Bruno Écuélé Manga, qui a porté les couleurs d’Angers SCO de 2008 à 2010, est sur le point de revenir sur le devant de la scène en France. Après une carrière professionnelle entamée aux Girondins de Bordeaux, le défenseur central gabonais, sans club depuis la fin de son contrat avec les Chamois Niortais, devrait prochainement s’engager avec le Paris 13 Atletico, pensionnaire de Ligue 2.

Bruno Écuélé Manga : un retour attendu en Ligue 2

À 36 ans, Bruno Écuélé Manga reste un passionné du football. Avec 18 ans de carrière professionnelle derrière lui, il n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. Révélé notamment avec le FC Lorient et Cardiff City, il a prouvé qu’il peut encore évoluer à un haut niveau.

Son dernier passage en club remonte à la saison dernière avec les Chamois Niortais, alors en National 1. Avec eux, il a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues, accumulant 2 677 minutes de jeu et se montrant décisif avec 5 buts inscrits et 2 passes décisives. Des performances qui n’ont malheureusement pas suffi pour prolonger son aventure chez les Bleu ciel, relégués en Régional 3.

Libre depuis juillet, le défenseur central gabonais est aujourd’hui proche de s’engager avec le Paris 13 Atletico. Selon le journaliste Laurent Pruneta, un accord a déjà été trouvé entre les deux parties, et sauf retournement de situation, Écuélé Manga portera bientôt les couleurs du club parisien en Ligue 2.

info #mercato: le @Paris13Atletico va faire signer l’expérimenté défenseur central international 🇬🇦 Bruno Ecuele-Manga (36 ans) , sans club depuis la fin de Niort. #Paris13Atletico #NationalFFF pic.twitter.com/5bm3NeABuG — Laurent Pruneta (@PrunetaLaurent) December 24, 2024

Une reconnaissance pour Angers SCO

Si Bruno Écuélé Manga s’est imposé sur la scène française, il le doit en partie à Angers SCO, qui lui a offert une opportunité en 2008 alors qu’il peinait à obtenir du temps de jeu aux Girondins de Bordeaux et à Rodez AF. Sous les couleurs angevines, il a disputé 60 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 5 buts. C’est grâce à ses performances au SCO qu’il a attiré l’attention de clubs comme le FC Lorient et Cardiff City, où il a connu certains des moments les plus marquants de sa carrière professionnelle.