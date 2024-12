Mercato Stade Rennais : Baptiste Santamaria en pleine galère et poussé à la sortie du SRFC 

L’avenir de Baptiste Santamaria devrait s’écrire loin du Stade Rennais. Lors du mercato d’hiver, le milieu de terrain pourrait bien quitter le SRFC. Il n’entrerait plus dans les plans de Jorge Sampaoli.

Mercato Stade Rennais : Baptiste Santamaria a perdu de son statut au SRFC

L’arrivée de Jorge Sampaoli à la tête du Stade Rennais a bouleversé la hiérarchie au sein de l’effectif breton. Parmi les grands perdants de cette nouvelle donne, on retrouve Baptiste Santamaria. Le milieu de terrain, pilier de l’équipe depuis son arrivée en 2021, se retrouve désormais sur le banc de touche.

L’entraîneur argentin a opté pour un nouveau système de jeu qui ne semble pas convenir au profil de Santamaria. En un mois et demi, le natif de Saint-Doulchard n’a disputé que 4 minutes sous les ordres de l’entraîneur argentin au Stade Rennais. Une situation difficile à vivre pour un joueur de son expérience et de son ambition. Les relations entre le joueur et le coach semblent s’être tendues, et un départ lors du prochain mercato d’hiver paraît de plus en plus probable.

Un salaire élevé qui refroidit les prétendants

Le technicien rennais aurait d’ailleurs déjà fait part de son souhait de recruter un nouveau milieu de terrain lors du mercato hivernal, de quoi confirmer ainsi les difficultés du Français à s’intégrer dans ses plans. Si de nombreux clubs pourraient être intéressés par le profil de Baptiste Santamaria, son salaire élevé représente un obstacle majeur.

Le joueur perçoit environ 180 000 euros par mois, un montant qui pourrait refroidir les ardeurs de plusieurs prétendants. L’AS Saint-Étienne, en difficulté en Ligue 1, a été évoquée comme une destination possible pour Santamaria. Compte tenu de son expérience en Bundesliga, un retour en Allemagne pourrait être une option envisageable pour Santamaria.

D’autres championnats, comme la Premier League ou la Liga, pourraient également s’intéresser à son profil. Le mercato hivernal s’annonce donc crucial pour l’avenir de Baptiste Santamaria. Le joueur devra trouver une solution pour relancer sa carrière et retrouver du temps de jeu.