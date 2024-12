Mercato OM : Frank McCourt valide une arrivée XXL à Marseille

L’OM a réalisé un mercato estival très actif, avec la signature de onze nouveaux joueurs. Mais l’aventure ne s’est pas arrêtée là. Au début du mois de septembre, le club phocéen a surpris tout le monde en annonçant la signature d’Adrien Rabiot, une opération validée par Frank McCourt.

Mercato OM : Adrien Rabiot débarque à Marseille, Frank McCourt le valide

Libre de tout contrat après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot avait plusieurs options pour relancer sa carrière. Des offres étaient signalées de l’Espagne comme d’Angleterre mais c’est finalement à l’OM que le milieu de terrain a posé ses valises. Cette recrue inattendue est le fruit d’une opportunité saisie au vol par Pablo Longoria, le président olympien. Ce dernier a expliqué avoir dû convaincre Frank McCourt, le propriétaire du club, d’investir davantage pour s’attacher les services de l’international français.

« Quand Mehdi m’a dit qu’il y a cette possibilité Rabiot, la première chose, c’était d’appeler le conseil de surveillance pour expliquer, la deuxième d’expliquer à Frank. Tout le monde était aligné : on prend un risque financier pour chercher à gagner sportivement », a confié Longoria, président de l’OM. Le dirigeant espagnol a également souligné l’importance du soutien de Frank McCourt dans ce dossier : « Frank me disait : ‘On y va !’. C’est grâce à sa confiance et à sa détermination que nous avons pu réaliser ce transfert », a-t-il indiqué.

Cette décision témoigne de l’ambition forte de l’OM, qui souhaite retrouver les sommets du football français et européen. En recrutant Adrien Rabiot, le club marseillais s’offre les services d’un joueur d’expérience et de talent, capable de faire basculer un match. « C’était une opportunité énorme, au niveau du club. On a décidé d’être ambitieux, et en même temps exigeants », a souligné Longoria.