Montpellier HSC : Daniel Riolo demande le renvoi de Téji Savanier après ses propos polémiques

Le dérapage verbal de Téji Savanier envers un supporter du Puy-en-Velay continue de provoquer une avalanche de critiques. Dernièrement, le journaliste Daniel Riolo a exprimé son mécontentement envers le capitaine du Montpellier HSC, appelant à des sanctions immédiates.

Téji Savanier : des propos polémiques qui font scandale

Lors de la défaite cuisante (0-4) contre Le Puy-en-Velay en Coupe de France, Téji Savanier aurait répondu de manière désinvolte à un supporter en déclarant : « Je touche 210 000 € par mois, donc ça va, tant que je touche 210 000 €, je m’en fous. » Cette phrase a suscité un tollé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Nombreux sont ceux qui y voient un manque de respect envers le club héraultais et ses supporters.

Invité à réagir dans l’émission After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots. Selon lui, un tel comportement est inacceptable et mérite des mesures radicales : « Les excuses de Téji Savanier ? Je ne les accepte pas. Moi, je le vire immédiatement du club. Quand on est capitaine, on a des responsabilités, et ce genre de propos trahit une attitude intolérable. »

Riolo en a également profité pour rappeler les critiques de l’ancien entraîneur du MHSC, Michel Der Zakarian, sur le joueur : « Der Zakarian parlait déjà de son surpoids, de son manque de sérieux à l’entraînement, et de son déclin sur le terrain. Aujourd’hui, Savanier ne justifie plus son statut. Ses corners et coups francs sont médiocres, et il n’apporte rien au milieu. Ce dernier épisode le discrédite encore davantage. »

🗣️ @DanielRiolo : "Les excuses de Teji Savanier je ne les accepte pas. À la place de Laurent Nicollin, faute grave, tu dégages, tu quittes le club." pic.twitter.com/SzGx97xZpw — After Foot RMC (@AfterRMC) December 24, 2024

Un comportement jugé « inadmissible »

Après la polémique, Téji Savanier a présenté ses excuses via un communiqué publié sur les réseaux sociaux du Montpellier HSC. Cependant, Daniel Riolo reste inflexible : « Ce n’est pas juste une défaite sur un terrain gelé, ils ont perdu 4-0, et en plus, Savanier sort une phrase aussi choquante. Ses excuses, je m’en fiche. Si j’étais Laurent Nicollin, je le convoquerais pour faute grave et je mettrais fin à son contrat. »

Face à cette controverse, l’avenir de Téji Savanier semble incertain. Avec l’ouverture du mercato hivernal qui approche, le Montpellier HSC pourrait envisager de se séparer de son capitaine emblématique.