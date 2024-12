De 1989 à 1991, Enzo Scifo a porté les couleurs de l’AJ Auxerre après un passage aux Girondins de Bordeaux. Dans une interview exclusive accordée à la chaîne YouTube TOF, l’ancien international belge a levé le voile sur les coulisses de son arrivée chez les Auxerrois.

Les raisons de son transfert à Auxerre

Enzo Scifo évoluait à l’Inter Milan lorsqu’il a été prêté aux Girondins de Bordeaux pour une saison et demie. Après une seconde partie de saison en demi-teinte, l’international belge a décidé de changer d’air. Une décision influencée par les graves difficultés financières du club bordelais, qui n’était plus en mesure d’assumer les frais de son prêt.

« J’étais à Bordeaux, en prêt, et le coût était très élevé. On parlait de 80 millions de francs belges pour deux saisons. À l’époque, on pouvait acheter un joueur pour ce montant, alors que j’étais simplement prêté. Après une première saison correcte, les finances de Bordeaux se sont effondrées. Tout était bloqué, on ne parlait plus de football mais d’argent. Pour éviter que le club ne paye la seconde année, j’ai décidé de partir. Je savais que la seule façon de rejoindre Auxerre était d’accepter une baisse de salaire », a confié Enzo Scifo.

AJ Auxerre : Enzo Scifo dévoile les coulisses de son transfert à l'AJA 3

L’interview qui a tout déclenché

Alors qu’il se trouvait dans une impasse quant à son avenir, Enzo Scifo a été approché par un journaliste de L’Équipe pour une interview. Durant l’entretien, l’ancien milieu offensif a partagé ses incertitudes sur son prochain club. C’est alors que le journaliste lui a suggéré l’AJ Auxerre comme une destination idéale.

« Ce journaliste m’a interrogé sur ma situation et je lui ai répondu que ma priorité était de rejoindre un club jouant une Coupe d’Europe. Il m’a alors dit qu’Auxerre correspondait à mes attentes et qu’ils avaient encore une place d’étranger disponible. Je lui ai répondu : « J’y vais tout de suite. » »

Cette discussion a marqué le début des négociations entre l’Inter Milan et les dirigeants de l’AJA, qui se sont rapidement entendus pour finaliser le transfert.

Grâce à cet accord, Enzo Scifo a pu relancer sa carrière à Auxerre. Entre 1989 et 1991, il a disputé 81 matchs et inscrit 30 buts sous les couleurs du club bourguignon. Ses performances ont attiré l’attention de grandes équipes, lui ouvrant les portes du Torino FC, de l’AS Monaco, et des meilleurs clubs de la Jupiler Pro League.