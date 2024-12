RC Lens Mercato : Une offre arrive pour Nampalys Mendy

À moins d’une semaine du mercato hivernal, l’avenir de Nampalys Mendy au RC Lens s’écrit en pointillé. Le Sénégalais fait l’objet d’une offre venue de l’Arabie saoudite.

RC Lens Mercato : Nampalys Mendy résiste à l’offre saoudienne

Le mercato hivernal promet d’être agité du côté du RC Lens. Le club artésien, sous pression financière, a l’objectif de générer 44 millions d’euros de recettes lors de cette fenêtre de transfert. Pour atteindre ce montant, plusieurs joueurs pourraient faire leurs valises, dont Nampalys Mendy.

Le milieu de terrain sénégalais ne rentre pas vraiment dans les plans du nouvel entraîneur, Will Still. Avec quatre petites rencontres disputées en Ligue 1 cette saison, le joueur de 32 ans semble invité à quitter le RC Lens dès cet hiver. Il a même reçu une proposition d’un club saoudien, selon les informations de La Voix du Nord.

Toutefois, l’ancien joueur de Leicester a décliné cette offre jugée « très moyenne ». Malgré un temps de jeu réduit et un contrat se terminant en juin prochain, Nampalys Mendy reste exigeant pour la suite de sa carrière. Il ne compte pas partir n’importe où et pourrait attendre une opportunité plus intéressante. Les noms d’Abdukhodir Kusanov et Kevin Danso figurent aussi sur la liste des potentiels départs