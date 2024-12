Mercato OL : Trois Lyonnais en baisse de régime, leurs départs programmés ?

Sidney Govou estime que trois joueurs de l’OL sont en baisse de régime, et deux d’entre eux sont sur le marché des transferts cet hiver.

L’OL bien positionné en Ligue 1 et en Ligue Europa

L’OL a réalisé une première partie de saison globalement acceptable. Après des débuts hésitants, les Gones ont su se ressaisir et amorcer une remontée. Ils ont terminé très fort en se hissant dans le Top 5, à deux journées de la mi-saison.

L’Olympique Lyonnais n’a perdu qu’un seul de ses onze derniers matchs, toutes compétitions confondues. Cette défaite est survenue face au PSG en Ligue 1, lors de la 15e et dernière journée avant la trêve hivernale.

En Ligue Europa, l’équipe de Pierre Sage est 4e et en course pour décrocher une place dans le Top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Olympique Lyonnais : Govou critique la baisse de forme de Caleta-Car, Nuamah et Caqueret

Concernant le rendement individuel des joueurs de l’OL sur la première moitié de la saison, Sidney Govou estime que Duje Caleta-Car (28 ans), Ernest Nuamah (21 ans) et Maxence Caqueret (24 ans) ont été en difficulté sur la fin de l’année 2024.

« Je suis déçu de Caleta-Car ces derniers mois. Je l’avais trouvé vraiment bon au départ, mais je le trouve moins impliqué, dans une forme de laisser-aller qui le conduit à commettre plus d’erreurs, malgré son expérience qui devrait être source d’une plus grande concentration. Le deuxième, c’est Nuamah, sans doute, car je l’aime beaucoup. C’est une déception personnelle, car je suis persuadé qu’il peut faire beaucoup plus. Enfin, parce qu’il a disparu de la circulation alors qu’on le présentait, il n’y a pas si longtemps, presque comme un potentiel international, je pense à Caqueret », a commenté l’ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais dans le quotidien Le Progrès.

Ernest Nuamah et Maxence Caqueret sont d’ailleurs régulièrement cités parmi les joueurs que John Textor a mis sur le marché.