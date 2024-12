Mercato ASSE : Grand ménage d’hiver à Saint-Etienne, la liste des partants s’allonge

L’ASSE va renforcer son équipe pendant le mercato cet hiver, comme promis par les dirigeants. Elle va également dégraisser son effectif en se séparant des joueurs indésirables, afin de faire de la place aux recrues hivernales. Des noms de partants sont déjà connus.

Mercato : Des renforts attendus à l’ASSE en janvier

Le mercato d’hiver s’annonce animé à l’ASSE, tant au niveau des arrivées que des départs. Ivan Gazidis et Loïc Perrin ont confirmé cette semaine des renforts à Saint-Etienne. Au moins trois nouveaux joueurs devraient renforcer l’effectif stéphanois, désormais sous la direction d’Eirik Horneland suite au licenciement d’Olivier Dall’Oglio. Un défenseur central solide, un milieu de terrain créateur et un avant-centre décisif sont les priorités.

Selon les opportunités offertes par le marché, Kilmer Sports Ventures pourrait recruter davantage de joueurs, évidemment en fonction des besoins du nouvel entraîneur.

Wadji et Fall poussés vers la sortie à Saint-Etienne !

Parallèlement aux arrivées, l’ASSE prépare des départs. Les joueurs indésirables et les déceptions de la première moitié de saison sont les premiers concernés. Thomas Monconduit (blessé depuis le début de la saison), Yunis Abdelhamid, Mathieu Cafaro et Florian Tardieu sont notamment visés. Parmi les joueurs en fin de contrat en juin 2025, Ibrahima Wadji (quatre apparitions cette saison) et Boubacar Fall (23 ans) figurent sur la liste des partants. Selon le site spécialisé Evect, ils sont invités à se trouver un nouveau club cet hiver.

L’avant-centre sénégalais est gêné par des blessures et des rechutes ces deux dernières saisons. De plus, l’ASSE envisage de recruter un nouvel attaquant de pointe, en plus d’Ibrahim Sissoko et Lucas Stassin, avec qui Ibrahima Wadji est en concurrence. Quant au jeune gardien de but, il est barré par Gautier Larsonneur et Brice Maubleu.

ASSE : Ultime chance pour Fomba, Briançon et Miladinovic ?

Ne rentrant pas dans les plans d’Olivier Dall’Oglio, Lamine Fomba, Anthony Briançon (de retour de blessure) et la recrue estivale Igor Miladinovic pourraient avoir leur chance avec Eirik Horneland si le technicien norvégien décide de redistribuer les cartes pendant la préparation hivernale. Dans le cas contraire, ils devront quitter Saint-Etienne en janvier.