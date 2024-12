ASSE : Quel mercato pour sauver l’AS Saint-Etienne ? Ivan Gazidis annonce du lourd

À quelques jours de l’ouverture du mercato, l’ASSE a nommé Eirik Horneland en remplacement d’Olivier Dall’Oglio. Le nouvel entraîneur a la confiance d’Ivan Gazidis pour redresser la situation. Toutefois, le renforcement de l’équipe à Saint-Etienne sera également déterminant dans la course au maintien en Ligue 1.

L’ASSE mise sur Eirik Horneland pour inverser la tendance

La première décision du groupe Kilmer Sports Ventures (KSV) pour relancer les Verts a été de changer d’entraîneur. Ainsi, Eirik Horneland a succédé à Olivier Dall’Oglio, afin de créer un électrochoc et d’amorcer un nouveau départ en 2025.

Ivan Gazidis, le président de l’ASSE, a expliqué ses attentes envers le technicien norvégien. Il place de grands espoirs en lui, tout en veillant à ne pas lui mettre une pression excessive. « Nous avons un nouvel entraîneur, il a besoin d’évaluer l’équiped’abord », a-t-il d’abord souligné.

Il a ensuite dévoiler les atouts et la stratégie du nouveau coach de l’AS Saint-Etienne : « C’est un entraîneur qui se concentre beaucoup sur les joueurs présents, sur la manière de les développer. Il croit en la valeur des joueurs à sa disposition, il croit en cette équipe et il souhaite l’aider à progresser. Il aspire à mettre en place un meilleur système de jeu, avec plus d’automatismes, et je crois que c’est important, car certains joueurs découvrent la Ligue 1. Il est crucial que les joueurs disposent de méthodes de jeu qui leur donnent confiance. »

Mercato : Ivan Gazidis promet de faire les bons choix pour renforcer l’AS Saint-Etienne

Ivan Gazidis a surtout abordé la question cruciale du mercato hivernal. Il est conscient que le maintien de l’équipe de l’ASSE dans l’élite passe nécessairement par un recrutement pertinent et ambitieux en janvier.

« Nous sommes ouverts aux opportunités qui nous permettront de renforcer l’équipe. Le mercato d’hiver approche ; nous avons dû faire des choix urgents cet été, mais nous comprenons mieux la situation maintenant, et nous allons continuer à faire les bons choix pour avancer », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

Il faut noter que les dirigeants de l’ASSE ont manqué leur mercato d’été. La plupart des joueurs recrutés ne répondent pas aux attentes. Pire, ils se sont montrés décevants durant la première partie de la saison. Leurs contre-performances ont placé les Verts dans une situation délicate. Ils occupent une position de barragiste et sont menacés de relégation, après 15 journées de championnat.