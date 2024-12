Mercato Stade Rennais : Une offre tombe pour Baptiste Santamaria au SRFC

L’AS Saint-Étienne accélère les négociations avec le Stade Rennais pour s’attacher les services de Baptiste Santamaria. Les Verts vont bientôt déposer une offre sur la table des dirigeants du SRFC.

Mercato Stade Rennais : Baptiste Santamaria sur le départ du SRFC, l’ASSE à l’assaut du milieu rennais

Le mercato hivernal s’annonce agité du côté du Stade Rennais. Sous la houlette du nouvel entraîneur du SRFC, Jorge Sampaoli, le club breton envisage de renouveler son effectif lors du mercato hivernal. Parmi les joueurs poussés vers la sortie, Baptiste Santamaria semble le plus proche d’un départ.

Relégué sur le banc par le nouvel entraîneur rennais, Baptiste Santamaria ne rentre plus dans les plans du club. Titulaire régulier sous Julien Stéphan, le milieu de terrain de 29 ans n’a fait que 11 apparitions en Ligue 1 avec les Rouge et Noir depuis le début de cette saison. Baptiste Santamaria devrait alors quitter le Stade Rennais pour se relancer ailleurs. Et une porte de sortie s’offre déjà au joueur.

L’AS Saint-Étienne, à la recherche de renforts au milieu de terrain, aurait fait du Français sa priorité. Selon les dernières informations, l’AS Saint-Étienne devrait prochainement formuler une offre de prêt au Stade Rennais. Selon les informations du Quotidien du Sport, les dirigeants du Stade Rennais pourraient accepter un prêt avec option d’achat, en prenant en charge une partie du salaire du joueur.

Sous contrat jusqu’en 2026, Baptiste Santamaria perçoit un salaire de 180 000 euros par mois. Un salaire que Saint-Étienne ne sera pas en mesure de prendre en charge intégralement. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du crack français est estimée à 7 millions d’euros.