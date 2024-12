Toulouse FC : Cristian Cásseres brille dans son nouveau rôle au TFC

Arrivé au Toulouse FC durant l’été 2023, Cristian Cásseres Jr. s’est rapidement imposé comme un joueur clé de l’effectif. Sous la houlette de l’entraîneur Carles Martinez Novell, le milieu vénézuélien a été reconverti avec succès au poste de milieu défensif. Dans une récente interview, le joueur de 24 ans est revenu sur sa transformation et son rôle dans l’effectif toulousain.

Une reconversion réussie pour Cristian Cásseres

Milieu relayeur de formation, Cristian Cásseres a parfois évolué en tant que meneur de jeu ou ailier droit, mais il n’avait jamais joué en position de sentinelle. Dès son arrivée à Toulouse FC, il a été placé aux côtés de Vincent Sierro, un duo qui semble aujourd’hui parfaitement complémentaire. À propos de cette transition, Cásseres s’est exprimé :

« Je suis content de voir que le travail paie. Quand je suis arrivé, j’ai pris le temps de comprendre comment m’adapter à ce nouveau rôle, à l’équipe et aux attentes du coach. Aujourd’hui, je suis fier de pouvoir contribuer pleinement et de bénéficier de la confiance de l’entraîneur. »

Il a également évoqué sa complicité avec Vincent Sierro : « Vincent est un excellent partenaire. Il joue un peu plus haut que moi et a plus souvent le ballon. Moi, je me concentre davantage sur l’aspect défensif. Cet équilibre fonctionne très bien et me convient parfaitement. »

toulouse fc

Un profil polyvalent au service du collectif

Malgré l’inexpérience initiale à ce poste, Cristian Cásseres semble exceller dans ce rôle de numéro 6. Son adaptation rapide lui a permis d’étoffer son profil, comme il l’a confié :

« Être milieu défensif est un rôle nouveau pour moi. Plus jeune, j’étais un numéro 10 ou un joueur excentré. J’aime marquer, mais ce poste m’oblige à m’impliquer autant dans la défense que dans l’animation offensive. La data montre que je progresse, et j’en suis fier. Le rôle de box-to-box me plaît également, mais je suis très heureux de ma position actuelle à Toulouse. »

Cette polyvalence est une des raisons pour lesquelles Cásseres est devenu un joueur indispensable dans le dispositif de Carles Martinez Novell. À seulement 24 ans, Cristian Cásseres Jr. s’est affirmé comme un élément incontournable du Toulouse FC. En 14 matchs cette saison, totalisant 1 110 minutes de jeu, il a également délivré une passe décisive. Son efficacité, son respect des consignes et sa capacité à évoluer dans un rôle inédit témoignent de son importance croissante au sein du groupe.