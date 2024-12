Vincent Sierro, l’un des cadres du Toulouse FC, ne se montre pas abattu malgré la défaite (0-2) contre l’AS Monaco. Dans une interview accordée à beIN Sports, le milieu de terrain suisse de 29 ans a réaffirmé sa détermination et celle de son équipe à briller en Ligue 1.

Vincent Sierro analyse la rencontre contre Monaco

« Je pense que nous nous sommes battus jusqu’à la fin de la rencontre », a déclaré Vincent Sierro lorsqu’il a été interrogé sur ses impressions après le match. Selon l’ancien joueur du FC Sion, le Toulouse FC méritait mieux face à un adversaire redoutable, mais l’AS Monaco s’est montrée plus réaliste dans ses actions offensives.

Malgré cette deuxième défaite consécutive à l’extérieur, Sierro garde une attitude positive :

« Oui, on a perdu, mais c’était contre un cador du championnat. Ce match s’est joué sur des détails. On peut être fiers de ne pas avoir baissé les bras. C’est le football : parfois, un ballon arrêté fait toute la différence. On doit continuer à travailler », a-t-il ajouté.

Toulouse FC : Vincent Sierro garde espoir après la défaite face à Monaco 3

Un pilier de l’entrejeu toulousain

Auteur de 14 apparitions cette saison, avec un but et une passe décisive, Vincent Sierro est l’un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur Carles Martinez. Associé à Cristian Cásseres Jr. dans le double pivot, il excelle dans un rôle de milieu box-to-box grâce à son volume de jeu et son sens tactique.

Sa contribution est essentielle pour le TFC, qui mise sur son expérience et sa capacité à équilibrer l’équipe dans les transitions. Sierro sera à nouveau attendu au tournant lors de la prochaine rencontre face à l’AS Saint-Étienne, le 13 décembre.