Mercato OL : C’est déjà la fin pour Zaha à l’Olympique Lyonnais ? Un prêt à 3 M€ qui tourne au fiasco

Le dégraissage de l’OL se profile. Plusieurs joueurs devraient quitter le club en janvier, notamment ceux considérés comme indésirables. Bien que son prêt coure jusqu’en juin 2025, il n’est pas certain que Wilfried Zaha termine la saison à Lyon.

Mercato : Plusieurs départs dans les tuyaux à Lyon

L’OL se prépare à se séparer de plusieurs joueurs durant le mercato hivernal. Les premiers concernés par les départs sont ceux sur qui Pierre Sage ne compte pas. Anthony Lopes, Paul Akouokou, Gift Orban, Warmed Omari et Wilfried Zaha sont visés. Ils sont ouvertement poussés vers la sortie.

L’Olympique Lyonnais est contraint de réduire son effectif, et par conséquent sa masse salariale, afin de tenter de combler son important déficit financier.

L’OL envisage une fin de prêt anticipée pour Wilfried Zaha

Le cas particulier de Wilfried Zaha est complexe. Il est prêté à l’OL par Galatasaray pour une saison, précisément dans le cadre d’un prêt payant d’un montant de 3 millions d’euros, assorti d’une option d’achat, dont le montant pourrait atteindre les 8 millions d’euros, soit la valeur marchande actuelle de l’ailier ivoirien.

Cependant, la tendance est claire pour l’ancien joueur de Crystal Palace : son transfert définitif à Lyon ne se concrétisera pas. Il n’a pas satisfait les attentes du staff technique et ses écarts de conduite irritent le club rhodanien. L’OL serait prêt à écourter son prêt en le renvoyant en Turquie dès janvier. « On ne voit pas vraiment quel futur peut encore s’écrire à Lyon pour Zaha », assure Olympique et Lyonnais.

Galatasaray n’attend pas l’attaquant ivoirien cet hiver

Informé de l’intention des Lyonnais, le club turc a immédiatement réagi. « Il n’y a aucune possibilité pour un retour de Wilfried Zaha en janvier. Il est actuellement prêté. Bien sûr, il reviendra chez nous, mais à la fin de la saison », a déclaré Okan Buruk, entraîneur de Galatasaray, pour l’agence de presse Demirören.

Une porte de sortie s’ouvre en MLS

De son côté, l’international ivoirien (33 sélections, 5 buts) n’a aucune envie de rester à Lyon ni de retourner à Istanbul. Heureusement pour lui, son profil intéresse Charlotte FC en Major League Soccer (MLS), une porte de sortie inespérée pour le joueur de 32 ans, mais aussi pour l’OL et le club stambouliote. Wilfried Zaha a disputé seulement 71 minutes en 4 apparitions en Ligue 1 avec les Gones.