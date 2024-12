Mercato OM : Bouna Sarr de retour à Marseille ? Ça devient sérieux !

Ancien chouchou du Vélodrome, Bouna Sarr pourrait faire son grand retour à l’OM lors du mercato hivernal. Le dossier pourrait être bientôt relancé à Marseille.

Mercato OM : Bouna Sarr prêt à revenir à Marseille cet hiver

En quête d’un nouveau point de chute pour continuer sa carrière, Bouna Sarr pourrait rejoindre l’OM dès le mois de janvier. Libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, le Sénégalais pourrait apporter son expérience au groupe de Roberto De Zerbi.

Dans une récente interview accordée à Foot Mercato, Bouna Sarr a fait un appel du pied aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. « Je peux apporter énormément à des clubs. Je me sens comme dans une seconde jeunesse… Je reçois aussi énormément de messages de supporters de Marseille. D’ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas contre un coup de main de Bouna Sarr aujourd’hui à l’OM. Maintenant, je ne suis pas le seul décideur… Donc voilà, on patiente et on va s’adapter. », a-t-il déclaré.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne semblent pas avoir fait de lui une priorité, mais Bouna Sarr pourrait être une solution intéressante pour renforcer le couloir droit de la défense marseillaise. Son passage en Bavière lui a permis de progresser et de gagner en maturité.

Selon les informations de Jeunes footeux, un prêt de six mois, avec une option d’achat, serait une opération à faible risque pour l’OM, surtout si le dossier Kiliann Sildillia venait à capoter. Cette piste pourrait être relancée lors du mercato hivernal. Durant son passage à l’Olympique de Marseille de 2015 à 2020, Bouna Sarr a livré de belles performances. Il a disputé au total 181 matchs avec l’OM et a inscrit 8 buts. Selon le site Transfermarkt, l’international sénégalais vaut 1 million d’euros.