Montpellier HSC : Akor Adams appelle à la patience des supporters

La situation du Montpellier HSC cette saison n’est plus un secret pour les amateurs de Ligue 1. Le club héraultais, englué dans les profondeurs du classement, enchaîne les contre-performances avec une série de défaites inquiétantes. Malgré cela, l’attaquant nigérian Akor Adams continue d’appeler les supporters à la patience.

Akor Adams : « Nous devons rester positifs »

Akor Adams figure parmi les déceptions de cette saison au Montpellier HSC. En tant qu’attaquant axial et leader de l’équipe, il n’a inscrit que trois buts en quatorze matchs. Pourtant, l’international nigérian U20 bénéficie d’un temps de jeu conséquent, étant régulièrement titularisé à son poste.

Ses performances sont souvent critiquées par les supporters, qui estiment qu’il ne marque pas suffisamment. Conscient de ses contre-performances, le natif de Kogi State conserve un état d’esprit optimiste. Il exhorte les supporters et les dirigeants à rester solidaires et positifs.

« Nous devons rester positifs. Je sais que, comme avant-centre, j’ai beaucoup de responsabilités, notamment celle de marquer des buts. Si cela ne se passe pas bien, je compense en encourageant l’équipe et en diffusant une bonne énergie. Je suis un leader dans l’ambiance du groupe, et je m’efforce de transmettre cela », a déclaré Akor Adams avant le match de Coupe de France contre Le Puy-en-Velay.

Une défaite humiliante et des tensions grandissantes

Ce match s’est malheureusement conclu par une lourde défaite (0-4), mal digérée par les Ultras de la Paillade. Ces derniers, déjà irrités par les résultats décevants, ont une nouvelle fois exprimé leur mécontentement, ciblant joueurs, dirigeants et Téji Savanier, accusé d’avoir tenu des propos déplacés.

Akor Adams, de son côté, a également fait l’objet de critiques pour un message publié sur son compte Instagram : « Never forget, if it was that easy, everyone would do it. (N’oubliez jamais : si c’était si simple, tout le monde le ferait) ». Ce message a été perçu comme une provocation par une partie des supporters, qui lui reprochent de se concentrer sur ses réseaux sociaux au lieu d’améliorer ses performances sur le terrain.