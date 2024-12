Montpellier HSC : La nouvelle déclaration choc des Ultras Paillade

Les Ultras Paillade montent au créneau pour dénoncer les contre-performances du Montpellier HSC. Dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux, ils pointent du doigt la gestion du club, les propos polémiques de Téji Savanier et les résultats décevants de l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset.

Téji Savanier dans le viseur des supporters

La récente défaite humiliante du Montpellier HSC (0-4) face au Puy-en-Velay en Coupe de France a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Cette élimination contre une équipe de National 3 a provoqué une vague de colère, amplifiée par un dérapage verbal de Téji Savanier. Après un échange houleux avec un supporter adverse, le capitaine montpelliérain, âgé de 33 ans, s’est excusé dans un communiqué officiel du club. Mais ces excuses n’ont pas suffi à apaiser les Ultras Paillade, qui se disent profondément déçus :

« Quand nous croyons avoir touché le fond, ils trouvent le moyen de nous emmener encore plus bas. Mais la désillusion est encore plus grande lorsque Téji Savanier, notre capitaine, se permet de répondre à un spectateur qu’être dernier de Ligue 1 « tant que je touche 210 000 €, je m’en fous ». Cette déclaration est la goutte de trop. Nous attendions des conséquences et des décisions fermes après cet épisode. Au lieu de cela, nous avons eu droit à un communiqué laconique », écrivent les supporters.

📢 La Butte Paillade communique et tape fort après l'humiliation au Puy-en-Velay, perçue comme la goutte d'eau !



Laurent Nicollin, Téji Savanier, les joueurs… Tout le monde en prend pour son grade.#teamMHSC #MHSC 🔷️🔶️ pic.twitter.com/UbJ3exxAts — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) December 24, 2024

Une gestion du club vivement critiquée

Les Ultras Paillade ne se contentent pas de critiquer les joueurs. Ils pointent également du doigt le président Laurent Nicollin, qu’ils jugent responsable de la mauvaise gestion du club. Selon eux, des erreurs stratégiques répétées et un manque de leadership salissent les valeurs historiques du Montpellier HSC.

« Le président, son fameux conseiller et l’ensemble des dirigeants partagent une lourde responsabilité par leurs mauvais choix et leur gestion calamiteuse. Ils doivent exiger des joueurs qu’ils respectent enfin le maillot et nos couleurs. »

Les supporters appellent ainsi Laurent Nicollin à revoir sa gestion au plus vite pour éviter une crise sportive majeure. De leur côté, ils continuent à soutenir leur équipe en se rendant au stade, mais réclament en échange un minimum de respect et d’engagement de la part des joueurs.