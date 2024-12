Mercato Stade de Reims : Valentin Atangana dans le viseur d’un cador italien

Récemment prolongé par le Stade de Reims, Valentin Atangana pourrait tout de même quitter la Champagne. En effet, le jeune milieu relayeur continue d’attirer les convoitises de grands clubs européens. Dernier en date : la Lazio Rome, qui suit de près ses performances.

En quête de renouveau pour s’imposer dans la course au titre en Serie A, la Lazio Rome scrute attentivement le marché des transferts. Actuellement quatrième du championnat italien avec 34 points, soit six de moins que l’Atalanta Bergame, le club romain souhaite renforcer son milieu de terrain. C’est dans ce contexte que Valentin Atangana figure sur la liste des priorités des Biancocelesti.

D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, la Lazio surveille de près le milieu franco-camerounais de 19 ans. Malgré sa récente prolongation de contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2027, les dirigeants romains envisageraient d’ouvrir des négociations dans les prochaines semaines pour tenter d’attirer le joueur en Italie.

Despite the contract extension until 2027 with Stade #Reims, #Lazio are still monitoring the young midfielder Valentin #Atangana (born in 2005). #transfers