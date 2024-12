Coup de tonnerre : Al-Khelaïfi boucle l’arrivée de Jamal Musiala au PSG ?

Désireux de frapper un gros coup offensif en 2025, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, préparerait en coulisses la signature de Jamal Musiala, la pépite allemande du Bayern Munich.

Mercato PSG : Discussions bloquées entre Jamal Musiala et le Bayern Munich

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Jamal Musiala va-t-il quitter les rangs du Bayern Munich à l’issue de la saison 2024-2025 ? Depuis plusieurs semaines, la direction du club bavarois négocie avec les représentants du milieu offensif de 21 ans en vue d’une prolongation. Mais les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord et plusieurs rumeurs annoncent déjà un possible départ de Musiala à l’été 2025 afin d’éviter un départ libre douze mois plus tard.

Déjà à l’affût sur le marché des transferts, tant hivernal qu’estival, le Paris Saint-Germain réfléchit à une potentielle arrivée d’envergure en provenance du Bayern Munich. S’il ne souhaite pas accueillir de nouvelles stars susceptibles de mettre à mal la dynamique de son vestiaire, Luis Enrique ne dirait pas forcément non à quelques transferts importants comme Nico Williams (Bilbao) et Khvicha Kvaratskhelia (Naples).

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi vise un coup plus clinquant pour remplacer Kylian Mbappé. Si le nom de Mohamed Salah est cité depuis quelque temps, le président parisien rêverait de Jamal Musiala.

Le Paris SG à la lutte pour Jamal Musiala ?

En effet, d’après les informations du média Caught Offside, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui surveillent avec une attention particulière la situation de l’international allemand. Si aucun accord n’est trouvé avec le Bayern Munich pour prolonger son contrat d’ici la fin de la saison, Nasser Al-Khelaïfi n’exclut pas de lancer une offensive d’envergure l’été prochain pour recruter Jamal Musiala.

Cependant, il faudra se montrer très convaincant puisque Manchester City, Liverpool et le Real Madrid seraient également sur les rangs pour le natif de Stuttgart, estimé à environ 180 millions d’euros. Affaire à suivre…