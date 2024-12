ASSE Mercato : Baptiste Santamaria à un pas de Saint-Étienne ! Un indice tombe

À la recherche d’un renfort expérimenté au milieu de terrain, l’ASSE est très intéressée par Baptiste Santamaria, qui n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli au Stade Rennais. Un dernier élément rapproche le joueur de 29 ans de l’AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne prête à saisir l’opportunité Baptiste Santamaria

L’ouverture du mercato hivernal approche à grands pas et l’AS Saint-Étienne cherche activement à renforcer son effectif, en difficulté en Ligue 1. Parmi les priorités identifiées par la direction : le milieu de terrain. Plusieurs pistes ont déjà émergé, dont celle menant à Baptiste Santamaria, joueur du Stade Rennais, comme l’a révélé L’Équipe. À bientôt 30 ans, Santamaria traverse une saison compliquée en Bretagne.

Relégué sur le banc, il n’a été titularisé qu’à cinq reprises, une situation délicate pour cet habitué des joutes de Ligue 1. Passé par Tours, Angers et Fribourg, le milieu de terrain français dispose pourtant d’une solide expérience et de qualités reconnues, mais semble désormais en fin de cycle à Rennes. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le natif de Saint-Doulchard se dirige tout droit vers un départ cet hiver. Une tendance renforcée par un facteur déterminant pour son avenir au SRFC.

L’arrivée de Séko Fofana à Rennes : un facteur déterminant pour l’avenir de Santamaria ?

L’arrivée probable de Séko Fofana au Stade Rennais, évoquée ce samedi par le quotidien L’Équipe, pourrait précipiter le départ de Baptiste Santamaria. Le retour en France de l’international ivoirien compliquerait davantage la situation du milieu de terrain au sein de l’effectif breton, bouchant encore plus son horizon. Du côté de l’AS Saint-Etienne, le profil de Santamaria correspond parfaitement aux besoins identifiés.

Travailleur infatigable, il est le deuxième joueur ayant parcouru le plus de distance en moyenne par match en Ligue 1 cette saison, avec 11,12 kilomètres. Une statistique éloquente, d’autant plus que les Verts manquent cruellement de joueurs capables d’apporter intensité et expérience au milieu de terrain. Reste maintenant à savoir si les Verts auront les moyens financiers nécessaires pour boucler cette opération. Affaire à suivre…