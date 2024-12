Mercato FC Nantes : Ça chauffe ! Alban Lafont poussé vers la sortie au FCN ?

Le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont, perd progressivement sa place au profit de Patrik Carlgren. Le crack français envisagerait un départ lors du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont va-t-il quitter le FCN cet hiver ?

Le gardien de but Alban Lafont est en difficulté au FC Nantes cette saison. Le portier français n’entre plus pleinement dans les plans du technicien du FCN, Antoine Kombouaré, en raison de ses performances moins convaincantes dans les cages. Le Kanak fait désormais confiance à Patrik Carlgren qui a été titularisé lors des deux dernières rencontres du FC Nantes en Ligue 1 contre le PSG pour le compte de la 13e journée et face au Stade Rennais à l’occasion de la 14e journée.

Alban Lafont pourrait donc quitter le FC Nantes lors du prochain mercato hivernal et se relancer dans une nouvelle formation. L’international français a été annoncé avec insistance sur le départ lors du dernier mercato estival, mais il est finalement resté au FCN. Antoine Kombouaré l’a rassuré qu’il compte sur lui.

« J’ai une relation de confiance avec le coach, donc je me devais de faire cela au minimum, et maintenant, je suis très content d’être ici aussi. Comme le coach l’a dit en conférence avant, je ne suis pas là par dépit, je suis fier d’être Nantais et de faire cette saison avec le FC Nantes. J’espère que ce sera une très belle saison », avait déclaré Alban Lafont en septembre dernier au micro de DAZN.

Mais la situation a désormais changé. Un départ d’Alban Lafont cet hiver se précise. Selon les informations de Jeunes footeux, le gardien français pourrait rebondir dans un nouveau club de Ligue 1. Le Stade Rennais, en quête d’un nouveau gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda, pourrait tenter le coup. Pour le moment, rien n’est encore acté. Les pensionnaires du Roazhon Park flairent d’autres pistes sur le marché.