Mercato OM : Les prétendants s’alignent pour Lilian Brassier

Lilian Brassier, arrivé à l’OM seulement lors du dernier mercato estival, pourrait déjà quitter le club en janvier. Le défenseur central, en difficulté à Marseille, a plusieurs options pour tenter de se relancer et donner une nouvelle dimension à sa carrière.

Mercato OM : Roberto De Zerbi a scellé le sort de Lilian Brassier

Recruté pour renforcer l’axe central de la défense marseillaise, Lilian Brassier n’a pas encore pleinement convaincu. Les changements tactiques et les difficultés de l’équipe ont quelque peu freiné son intégration. Si son talent n’est plus à prouver, sa situation est loin d’être idéale. Arrivé en provenance du Stade Brestois, le joueur de 25 ans a disputé 10 matchs cette saison pour un total de 629 minutes. Son faible rendement a contraint Roberto De Zerbi à prendre une décision ferme.

La probabilité de voir l’Olympique de Marseille lever l’option d’achat de 11 millions d’euros fixée dans le contrat de Lilian Brassier s’est réduite. « Brassier était en pleine progression lorsqu’il est arrivé à l’OM. Il y avait une marche à monter et il n’a pas réussi à le faire. De Zerbi lui reproche en permanence le fait qu’il n’arrive pas à assimiler ses exigences, à savoir relancer vite en prenant des initiatives avec des passes difficiles », a révélé Nicolas Filhol, journaliste de FootballClubdeMarseille.

« Il n’y arrive pas et en plus, il a fait de grosses erreurs. C’est très décevant et en plus, on parle maintenant de recruter en défense cet hiver. Si c’est le cas, c’est terminé pour lui », a-t-il précisé dans un Talk-Show. En réponse à ces difficultés de Lilian Brassier, Roberto De Zerbi aurait demandé à sa direction des renforts en défense lors du mercato hivernal.

De nombreux clubs sur les rangs de Brassier

Si le natif d’Argenteuil est en difficulté à l’Olympique de Marseille, ses qualités physiques et techniques ne sont pas passées inaperçues. Plusieurs clubs, tant en France qu’à l’étranger, se sont renseignés sur la situation de Lilian Brassier. En Ligue 1, l’OGC Nice et un autre club non identifié seraient intéressés par son profil. À l’étranger, Leicester City, Wolfsburg et Villarreal suivraient également de près le défenseur marseillais.