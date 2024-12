Bećir Omeragić, jeune défenseur suisse du Montpellier HSC, continue de convaincre les supporters grâce à ses performances solides. À seulement 22 ans, il est devenu un élément clé de l’équipe. Dans une interview accordée au média officiel du club, il a adressé un message d’espoir aux fans, frustrés par les résultats récents.

Bećir Omeragić promet un redressement aux supporters

Depuis son arrivée au Montpellier HSC il y a un peu plus d’un an, Bećir Omeragić s’est imposé comme un pilier de la défense. Joueur indispensable, il excelle aussi bien dans l’animation défensive qu’offensive. La saison dernière, il a parfois endossé le brassard de capitaine, montrant l’étendue de sa maturité et de son influence sur le terrain.

Jusqu’à présent, ses performances irréprochables lui ont valu le respect des supporters. Malgré les difficultés actuelles de l’équipe, Omeragić reste optimiste et promet de tout faire pour redresser la situation :

« Je leur promets qu’on va tout donner pour essayer de prendre un maximum de points et les rendre fiers. Quand on voit que, malgré la situation, ils nous ont poussés jusqu’à la 100e minute du match contre Lille et à quel point c’est important pour nous, j’espère qu’on va leur rendre ce soutien avec de bons résultats dans les jours et les semaines à venir », a-t-il déclaré.

Montpellier HSC : Le message d’espoir de Bećir Omeragić aux supporters 3

Un appel à l’effort collectif pour retrouver la solidité défensive

Concernant les performances globales de l’équipe, Omeragić a insisté sur la nécessité d’une meilleure implication défensive de la part de tous ses coéquipiers. Pour lui, la défense doit être une priorité absolue afin de limiter les buts encaissés et de mettre l’équipe dans de meilleures dispositions pour décrocher des victoires.

« Pour gagner un match, il faut marquer un but de plus que l’adversaire et quand tu en encaisses 5 ou 6 par match, ce n’est pas possible de gagner. C’est pour ça qu’il nous faut d’abord tous bien défendre pour ne pas prendre de but et, après, nous aurons toujours des occasions avec la qualité que nous avons devant pour marquer au moins un but. À nous de continuer à travailler pour retrouver cette solidité défensive », a-t-il expliqué.