Coup de tonnerre : Mohamed Salah fait un grand pas vers le PSG ?

En quête d’un renfort offensif de classe mondiale, le PSG s’intéresserait toujours à Mohamed Salah, en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain. Alors que les dernières informations laissaient penser qu’une prolongation était en bonne voie, l’attaquant égyptien a jeté un froid sur son avenir chez les Reds.

Mercato PSG : Mohamed Salah et Liverpool, rupture imminente ?

En fin de contrat en juin prochain, Mohamed Salah pourrait bien quitter Liverpool. Une situation suivie de près par de nombreux clubs, notamment en Arabie Saoudite. Cependant, le Paris Saint-Germain, désireux de renforcer son secteur offensif, est également à l’affût. Ces derniers jours, la tendance, selon la presse anglaise, était pourtant à une prolongation de contrat.

Interrogé à ce sujet après la nouvelle démonstration de Liverpool contre West Ham (5-0) en Premier League, Mohamed Salah s’est montré beaucoup moins optimiste quant au renouvellement de son bail sur les bords de la Mersey.

« On en est loin. Je ne veux pas alimenter les spéculations médiatiques, mais rien n’a vraiment bougé », a confié le double Ballon africain (2017 et 2018) en zone mixte, alors que la presse anglaise révélait récemment l’existence d’un accord. Une aubaine pour le Paris SG ?

Mohamed Salah au Paris SG ? Le dossier pourrait se rouvrir en janvier !

Le PSG a-t-il encore une chance d’attirer Mohamed Salah, dont le contrat avec Liverpool expire l’été prochain ? Alors que Liverpool tarde à lui proposer une prolongation à sa hauteur, Mohamed Salah reste ouvert à d’autres options. Une aubaine potentielle pour le Paris Saint-Germain, prêt à saisir l’opportunité. Titulaire indiscutable à Liverpool, Mohamed Salah demeure l’un des meilleurs joueurs offensifs de Premier League.

Malgré son importance cruciale, l’Égyptien n’a toujours pas reçu d’offre concrète de prolongation de contrat, alors que son bail actuel expire à la fin de la saison. Cette situation précaire agace le joueur de 31 ans, d’autant plus qu’à partir du 1ᵉʳ janvier, il sera libre de négocier avec d’autres clubs. De son côté, le Paris Saint-Germain surveille attentivement cette situation.

Selon diverses sources, Nasser Al-Khelaïfi ambitionne de recruter une star offensive incarnant une forte image dans le monde arabe, et Mohamed Salah correspond parfaitement à ce profil. Jusqu’à présent, les dirigeants parisiens se sont abstenus de toute démarche publique en raison du contrat en cours de l’Égyptien. Cependant, dès janvier, les règlements autoriseront officiellement le PSG à entamer des discussions avec Salah.

Une telle opération s’inscrirait pleinement dans les ambitions du club parisien, notamment pour renforcer son secteur offensif après le départ de Lionel Messi et la gestion complexe des dossiers Neymar et Mbappé. En attendant, le principal concerné reste concentré sur l’aspect sportif.

« Pour l’instant, je me concentre sur l’équipe et j’espère que nous gagnerons la Premier League. Je vais faire de mon mieux pour que l’équipe remporte ce trophée. Nous sommes sur la bonne voie, mais d’autres équipes tentent de nous rattraper. Il faut juste rester humble et continuer d’avancer », a ajouté l’ancien joueur de l’AS Rome. Affaire à suivre…