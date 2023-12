Évoluant désormais à l’Inter Miami, Lionel Messi est revenu sur les circonstances de son départ du PSG et aurait pu rejoindre une destination inattendue.

Mercato PSG : Lionel Messi rêvait de retourner au FC Barcelone

Cet été, Lionel Messi a donné une nouvelle trajectoire à sa carrière en posant ses valises en Major League Soccer. Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain où il a eu du mal à retrouver son meilleur niveau de jeu, le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone a décidé de s’exiler. Malgré plusieurs tentatives pour le convaincre de rester, l’attaquant a finalement fait le choix de rejoindre l’Inter Miami, club présidé par David Beckham.

Son choix est plus ou moins étonnant, car Lionel Messi était très sollicité sur le marché. Plusieurs grands clubs se bousculaient en coulisse pour le recruter. Dans une longue interview accordée au journal Time, le joueur de 36 ans a avoué qu’il souhaitait ardemment retourner au Barça, son ancien. Toutefois, son souhait ne s’est pas réalisé, puisque les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un terrain d’entente pour son retour en Liga.

Un contrat colossal l’attendait en Arabie Saoudite

Lionel Messi était également proche de rejoindre l’Arabie Saoudite, qui a réussi à attirer de nombreuses stars européennes comme Cristiano Ronaldo, son éternel rival. La Pulga aurait même pu bénéficier du plus gros contrat de l'histoire du football proposé pour rejoindre Al Hilal, un montant estimé à plus de 500 millions d'euros par an sur deux saisons. Même s’il connait bien le pays le plus riche du Moyen-Orient, l’ancien numéro 10 du Barça n’a pas succombé à l’appât du gain.

Il a préféré quitter le PSG pour rejoindre l’Inter Miami et ne regrette pas sa décision. « J’ai beaucoup pensé à aller dans la Ligue saoudienne. Je connais le pays et ils ont créé une compétition très puissante, qui peut devenir un championnat important dans un avenir proche », a-t-il expliqué. Son choix de carrière fut surprenant, mais très réfléchi. Même si son retour au FC Barcelone ne s’est pas concrétisé, Lionel Messi embrasse son nouveau défi en MLS avec enthousiasme. Sacré ballon d’or pour la 8e fois, l’Argentin vient d’être élu meilleur sportif de l’année 2023 par le Times.