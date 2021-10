PSG Mercato : Le dossier Mohamed Salah bientôt bouclé ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 octobre 2021 à 05:03

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mohamed Salah pourrait être tenté par un changement d’air l’été prochain s’il ne prolonge pas avec Liverpool. Courtisan de longue date de l’attaquant égyptien, le PSG se tient déjà prêt à lancer une offensive pour le récupérer.

Mohamed Salah négocie avec Liverpool

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 42 millions d’euros, Mohamed Salah est aujourd’hui parmi les meilleurs attaquants de la planète. Auteur d’un triplé ce dimanche dans le choc de Premier League entre Manchester United et Liverpool (0-5), l’international égyptien forme avec Sadio Mané et Roberto Firmino l’un des trios d’attaque les plus prolifiques des cinq grands championnats d’Europe. Son départ n’est donc pas d’actualité chez les Reds. D’ailleurs, le double Ballon d’Or africain (2017 et 2018) a récemment avoué lui-même qu’il souhaite terminer sa carrière à Liverpool si la direction le veut également.

« Si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'au dernier jour de ma carrière de footballeur, mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet - ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi », a-t-il confié à Sky Sports. D’après les informations du média 90min, malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, Salah aurait entamé des négociations avec le club de la Mersey en vue d’une prolongation. L’affaire serait même bien engagée entre les deux parties.

La décision de Mohamed Salah déjà connue ?

En discussions pour renouveler son bail, Mohamed Salah réclamerait un salaire de 26 millions d’euros par saison. Plusieurs clubs européens dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid suivent attentivement les pourparlers entre le club anglais et l’ancien attaquant de Chelsea. Toutefois, Gianluca Di Marzio a assuré lors d’une interview accordée à Wettfreunde qu’il y a très peu de chance de voir Salah quitter l’équipe entraînée par Jürgen Klopp puisque le gaucher de 29 ans va prochainement prolonger avec son club.

« Je pense qu'il signera un nouveau contrat avec Liverpool. Aucun autre club ne peut se le permettre. Aucun autre club n'a besoin de ce poste. Barcelone n'a pas d'argent. Je pense que le Real Madrid obtiendra Mbappé. Le PSG a Neymar et Messi. En Italie, personne. Il déterminera son avenir s'il veut y rester (à Liverpool) et poursuivre sa belle performance de buteur à Liverpool. Il signera, sinon il y aura des problèmes pour le club s'il veut partir », a expliqué le journaliste italien.

Le PSG est donc prévenu sur ce dossier.