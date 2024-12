Coup de théâtre au LOSC : Jonathan David tout proche du PSG ?

Si le Barça a longtemps été annoncé comme la priorité de Jonathan David, le club espagnol serait désormais moins intéressé par l’attaquant du LOSC. Une opportunité pour le PSG ? Le principal concerné a fait le point sur sa situation.

Mercato PSG : Le Barça se retire du dossier Jonathan David

Le FC Barcelone a longtemps manifesté un intérêt pour Jonathan David, étudiant même la possibilité de le recruter. Cependant, selon les informations de Mundo Deportivo, le club entraîné par Hansi Flick semblerait désormais moins enclin à poursuivre cette piste. La direction barcelonaise estimerait que le profil de l’attaquant canadien ne correspondrait pas aux besoins de l’équipe, notamment en vue d’une association avec Robert Lewandowski, dont la présence est prévue pour au moins une saison supplémentaire.

Une aubaine pour le Paris SG ? Âgé de 24 ans et originaire d’Ottawa, Jonathan David est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 11 réalisations. Son contrat avec Lille se termine à la fin de cette saison, et son départ du club français semble inéluctable. Plusieurs grands clubs européens, tels que Manchester City, le FC Barcelone, l’Inter Milan et le Bayern Munich, cherchent à le recruter comme agent libre cet été.

Cependant, plutôt que de partir à l’étranger, le buteur des Dogues pourrait signer avec le Paris Saint-Germain, qui n’a pas remplacé Kylian Mbappé après son départ au Real Madrid cet été. Il y a quelques semaines, PSG Inside Actus a révélé que la formation de Nasser Al-Khelaïfi serait susceptible de faire une offre importante au LOSC pour le convaincre de lui céder son numéro 9. En attendant, le principal concerné s’est exprimé sur son avenir.

Jonathan David : PSG ou prolongation au LOSC ? Le buteur se confie

Jonathan David a évoqué son avenir, que ce soit au LOSC ou ailleurs : la porte reste ouverte pour une prolongation de contrat. Et si l’ancien avant-centre de La Gantoise poursuivait finalement son aventure à Lille ? Libre de signer avec le club de son choix dès le 1er janvier, le protégé de Bruno Genesio n’exclut pas forcément de prolonger à Lille, bien que de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain, soient intéressés et prêts à lui offrir un contrat en or dès cet hiver.

« Comme le président (Olivier Létang, ndlr) l’a dit à plusieurs reprises, il y a des discussions. Nous parlons et, pour l’instant, aucune décision n’est prise. Nous sommes en pleine discussion. La porte n’est jamais fermée. C’est du 50-50 », a confié Jonathan David au quotidien régional La Voix du Nord ce lundi. Reste à savoir comment va se terminer ce feuilleton.