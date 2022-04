LOSC Mercato : Nouvelle annonce de Jonathan David sur son avenir

Publié par ALEXIS le 23 avril 2022 à 19:09

Annoncé sur le départ du LOSC à la fin de la saison, Jonathan David est revenu sur la rumeur sur son avenir. Il a fait une mise au point.

LOSC Mercato : Jonathan David annoncé sur le départ

Dans le viseur de plusieurs clubs, dont le PSG, Jonathan David est l’un des joueurs qui pourraient rapporter gros au LOSC en cas de transfert. En plus du Paris Saint-Germain, il est sur les tablettes de clubs anglais, notamment Newcastle United. Un club racheté par des milliardaires saoudiens en octobre 2021. Pendant le mercato hivernal, l’agent du buteur de Lille OSC avait lâché un indice sur le futur de son poulain. « Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons », avait-il déclaré sur Radio-Canada en décembre 2021, peu avant l’ouverture du marché des transferts de janvier.

Nick Mavromaras avait même indiqué la destination prioritaire de Jonathan David après le LOSC. « Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien », avait-il fait savoir.

LOSC Mercato : L'attaquant nie être préoccupé par son avenir

Mais depuis les déclarations de l’agent de joueurs et la fermeture du marché des transferts, l’avant-centre des Dogues connait un gros coup de mou, à l’image de toute l’équipe lilloise. En 2022, il n’a marqué qu’un seul but lors des 14 derniers matchs disputés. Il avait inscrit ce but lors de la large victoire du LOSC sur Clermont Foot (4-0) au stade Pierre Mauroy, le 3 mars dernier, à la 27e journée de Ligue 1. De ce fait, les bruits de couloir laissent croire que Jonathan David a déjà la tête ailleurs. Faux, selon le concerné ! « Ça fait longtemps que je n’ai pas marqué. [...] Ce n'est pas facile », a-t-il reconnu, avant d’expliquer sa mauvaise passe.

Selon le N°9 du LOSC, son inefficacité actuelle « n'a rien à voir » avec l’intérêt de plusieurs clubs évoqués. Bien au contraire, il assure être concentré sur la fin de saison du club nordiste. « On reste professionnel. Je suis un joueur avec beaucoup d'ambitions. Je veux m'améliorer pour aller le plus loin. Ce n'est pas parce qu'on dit ça que ma tête est ailleurs. Je suis toujours ici », a-t-il rassuré en conférence de presse.