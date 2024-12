PSG Mercato : Le Paris SG sur le point de boucler son premier coup de l’hiver

À quelques heures de l’ouverture officielle du mercato hivernal, le PSG s’active en coulisses sur les dossiers prioritaires. Le Paris SG serait notamment sur le point de conclure une première opération tant attendue.

PSG Mercato : Accord proche entre le Paris SG et Galatasaray ?

Bien décidé à se séparer de plusieurs joueurs durant le mercato hivernal, le PSG a identifié deux éléments dont il souhaite se séparer en priorité : Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Alors que le premier semble très convoité, le second serait sur le point de signer dans un nouveau club. En effet, le défenseur slovaque serait en passe de rejoindre Galatasaray. D’après les informations de Sport Italia, Milan Skriniar serait sur le point de s’engager avec Galatasaray.

Le média italien évoque un prêt de six mois, à priori sans option d’achat. Le club turc prendrait en charge l’intégralité du salaire de l’international slovaque. Pour le PSG, ce serait une excellente opération financière, permettant de réaliser des économies de salaire substantielles. Cette opportunité serait en partie due à l’intervention de Mauro Icardi.

Mauro Icardi et Lucas Torreira, des facteurs déterminants ?

Selon le journaliste Gianluigi Longari, les échanges avec Mauro Icardi, ancien attaquant du PSG et désormais au club turc, ont joué un rôle important dans la décision de Milan Skriniar, qui souhaitait rejoindre la Premier League. Ne rentrant plus dans les plans de Luis Enrique, Skriniar aurait contacté ses anciens coéquipiers Mauro Icardi et Lucas Torreira, qui évoluent à Galatasaray, afin de se renseigner sur le club et la ville.

Photo : Milan Skriniar

« Skriniar se rapproche de Galatasaray. Les contacts directs du défenseur avec ses anciens coéquipiers Icardi et Torreira l’ont conforté dans son choix. Un prêt est en préparation pour le Slovaque jusqu’à la fin de la saison. Galatasaray prendra entièrement en charge le salaire du défenseur. Comme l’indique Aspor, la négociation est très avancée », explique la publication transalpine.

Après donc avoir parlé avec ses anciens partenaires de l’Inter Milan, le défenseur central de 29 ans aurait finalement accepté de relever le défi stambouliote. Cela pourrait bien être le premier mouvement important de l’hiver pour le Paris Saint-Germain.