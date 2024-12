Mercato ASSE : C’est l’heure du grand ménage à Saint-Etienne ?

L’ASSE prépare son mercato pour une nouvelle ère sous les ordres d’Eirik Horneland. Le nouvel entraîneur de Saint-Etienne attend des renforts pour mettre en place son projet. Mais le club forézien devrait aussi libérer de la place dans son effectif.

Mercato ASSE : Plusieurs joueurs sur le départ à Saint-Etienne

L’ASSE, en difficulté cette saison, souhaite se renforcer lors du mercato hivernal. Si des arrivées sont attendues, notamment dans le secteur offensif et défensif, le club forézien devrait également procéder à quelques départs. Le secteur de jeu le plus fourni est sans doute celui du milieu de terrain. Avec Pierre Ekwah dont l’option d’achat devrait être levée dans quelques mois, les Verts disposent déjà de nombreuses options.

Si des joueurs comme Benjamin Bouchouari, Mathis Amougou et Louis Mouton semblent avoir l’avenir devant eux, d’autres pourraient être poussés vers la sortie. Florian Tardieu, Lamine Fomba et Thomas Monconduit sont les joueurs les plus susceptibles de quitter le Forez. Le premier, écarté du groupe pour des raisons disciplinaires, ne semble plus entrer dans les plans du nouvel entraîneur, Eirik Horneland.

Lamine Fomba, lui aussi en manque de temps de jeu, pourrait également être sur le départ. Quant à Thomas Monconduit, blessé en début de saison, son avenir à Saint-Étienne semble compromis.

Des jeunes à l’avenir prometteur à Saint-Etienne

Igor Miladinovic, recruté l’été dernier, n’a pas convaincu et pourrait également quitter le club stéphanois. En parallèle de ces départs potentiels, l’ASSE mise sur la jeunesse. Des joueurs comme Cédric Fomba, Jimmy Sahraoui ou encore Louis Mouton auront l’occasion de se montrer lors de cette deuxième partie de saison.

Pour remplacer les départs, l’ASSE est à la recherche de renforts. Un milieu de terrain, un défenseur central et un ailier sont notamment ciblés. Le club stéphanois espère ainsi renforcer son effectif et relancer la machine. Les prochaines semaines s’annoncent donc particulièrement animées à Saint-Étienne.