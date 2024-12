Transfert OM : Une recrue pourrait signer dans les 24 heures !

Le mercato de l’OM prend forme ! Un premier renfort serait-il sur le point de s’accorder avec l’Olympique de Marseille. Les dernières informations évoquent une possible arrivée de Danilo.

Mercato : L’OM garde espoir pour l’arrivée de Danilo

L’Olympique de Marseille continue de s’activer en coulisses pour renforcer son effectif lors du mercato d’hiver. Et parmi les pistes explorées, le nom de Danilo, défenseur polyvalent de la Juventus Turin, revient avec insistance du côté de l’OM. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec la Vieille Dame, le Brésilien ne devrait pas prolonger l’aventure en Italie.

Les Bianconeri ont clairement ouvert la porte pour son départ dès cet hiver. Et si Naples semble tenir la corde pour s’attacher les services de Danilo, la Juve réclamerait une indemnité de transfert ou un prêt, ce qui complique les négociations. Ce désaccord risque de profiter à l’OM, qui ne lâche rien dans ce dossier.

Une réponse attendue dans les prochaines heures

Selon la presse italienne, le président Pablo Longoria et son équipe multiplient les contacts pour convaincre Danilo de rejoindre la cité phocéenne. Les dirigeants marseillais espèrent ainsi obtenir une réponse favorable dans les prochaines heures. Si l’ancien joueur de Manchester City venait à répondre favorablement aux avances marseillaises, il deviendrait la première recrue hivernale de l’OM.

Son arrivée permettrait de combler une lacune en défense centrale et il apporterait de l’expérience à un groupe en pleine reconstruction. Toutefois, la concurrence est rude, et les négociations s’annoncent serrées. La Juventus Turin, qui se montre très intransigeante, pourrait jouer les trouble-fêtes. L’OM parviendra-t-il à rafler la mise et à s’offrir les services de Danilo ? Réponse très prochainement.