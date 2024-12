Mercato : Une opération d’envergure prévue entre le PSG et la Juve ?

À moins de 24 heures de l’ouverture officielle du mercato hivernal, une opération d’envergure pourrait concerner le PSG et la Juventus Turin, en attaque. Explications.

Mercato : Le PSG n’a pas oublié un attaquant de la Juventus Turin

S’il continue d’être l’un des premiers choix de Didier Deschamps en équipe de France, Randal Kolo Muani n’a pas la même chance au PSG, où il n’entre clairement pas dans les plans de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol ne l’a même pas convoqué lors des derniers matchs de l’année 2024.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’attaquant de 26 ans devrait donc profiter de ce mercato hivernal pour changer de club afin d’obtenir du temps de jeu dans la seconde partie de saison. Alors que son nom est cité un peu partout en Europe, Randal Kolo Muani pourrait permettre au PSG de récupérer un avant-centre, qui était sur les tablettes de Luis Campos il y a deux ans.

En effet, selon les informations livrées lundi soir par le quotidien Le Parisien, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain n’a pas oublié la piste menant à Dusan Vlahovic, alors qu’un départ de Kolo Muani pointe à l’horizon. En difficulté à Turin, l’international serbe a récemment été victime d’insultes racistes et son imposant salaire (12M€ par an) pose problème chez les supporters. Un départ pourrait donc intervenir cet hiver si les Bianconeri reçoivent une belle offre. Cette situation pourrait donner des idées aux dirigeants parisiens et turinois.

Randal Kolo Muani échangé contre Dusan Vlahovic ?

En effet, selon La Gazzetta dello Sport, Randal Kolo Muani fait partie des renforts souhaités par Thiago Motta durant ce mercato d’hiver, mais aucune décision définitive n’a encore été prise. Le média italien explique qu’un rendez-vous a été fixé pour trancher cette affaire après le retour d’Arabie Saoudite de la Juve pour la Supercoppa Italiana.

Le retour de blessure d’Arkadiusz Milik, touché au genou et à l’infirmerie depuis juin dernier, devrait être l’un des facteurs déterminants des discussions autour de ce dossier crucial. Alors que Thiago Motta veut absolument avoir un nouvel avant-centre, la Juve et le PSG pourraient tout simplement procéder à un échange de joueurs impliquant Dusan Vlahovic et Randal Kolo Muani, à en croire La Gazzetta dello Sport. Affaire à suivre…