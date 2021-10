OM : Le cri de révolte d’Arkadiusz Milik après la défaite à Lille

Battu par le LOSC (2-0) le week-end dernier lors de la neuvième journée de Ligue 1, l’ OM a vu son buteur Arkadiusz Milik monter au créneau. L’avant-centre polonais a exhorté ses coéquipiers à se battre pour la suite de la saison.

L’ Olympique de Marseille n’y arrive plus. En l'espace de quelques jours, l’ OM a enchaîné des prestations décevantes, ponctuées par deux défaites consécutives en Championnat. Tenus en échec par le RC Lens, les Olympiens se sont inclinés (2-0) à Lille le week-end dernier. Un revers synonyme de quatrième match consécutif sans victoire, toutes compétitions confondues, pour les Phocéens.

Si les hommes de Jorge Sampaoli ont encore un match en retard à disputer (contre l’OGC Nice), ils voient le podium s’éloigner puisqu’ils occupent désormais la cinquième place de Ligue 1 après 9 journées. Cette série de résultats négatifs commence à faire grincer des dents à Marseille et a poussé Arkadiusz Milik à réagir.

Revenu d'une longue blessure et entré en cours de match face à Galatasaray en Ligue Europa puis face au LOSC en Ligue 1, l’avant-centre a tenté de remobiliser ses coéquipiers, en exhortant chacun à se « battre davantage » pour continuer à gagner. « C’est bien d'être de retour sur le terrain, mais ce n'était pas suffisant pour gagner. Nous devons recommencer à nous battre, à croire davantage en nous-mêmes et à travailler pour rendre nos supporters heureux », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Arkadiusz Milik en bien est conscient, l’Olympique de Marseille a encore des objectifs nationaux et internationaux à atteindre et il faut absolument que les joueurs relèvent la tête. « À partir d'aujourd'hui, je ne ferai que cela pour recommencer à marquer et à gagner », a-t-il assuré.

It's nice to be back on the pitch, but it wasn't enough to win ... We have to go back to fight more, we have to go back to believe more in ourselves and keep working to make our fans happy again. From today I will do only this to get back to scoring and winning. Allez OM pic.twitter.com/GQr0D2kehQ

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) October 5, 2021