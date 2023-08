Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, Randal Kolo Muani voudrait rejoindre Paris, ce qui n'est pas le souhait de Francfort.

Mercato PSG : L'Eintracht Francfort aimerait conserver Randal Kolo Muani

Désireux de se renforcer en attaque lors de ce mercato estival, le PSG multiplier les pistes. Alors qu'Ousmane Dembélé devrait s'engager avec le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, un autre international français pourrait le suivre. En effet, le club de la capitale a toujours un œil sur Randal Kolo Muani, et pourrait passer à l'action très prochainement pour l'ancien joueur du FC Nantes, qui a réalisé 2 très belles saisons avec l'Eintracht Francfort, qui ne veut plus s'en séparer.

En conférence de presse avant le premier match de la saison, le coach de Francfort, Dino Toppmöller, a rappelé tout le bien qu'il pense de Randal Kolo Muani. "Kolo est une partie importante de l’équipe. Il est là. Je suppose qu’il jouera la coupe dimanche. Et puis nous n’avons qu’à attendre et voir ce qui se passera jusqu’au 1er septembre. S’il part ? Je suis relativement détendu. Parce que nous avons une bonne équipe. Des bons joueurs. Et nous serions tous heureux si Kolo restait."

Le PSG ne va pas se précipiter pour Randal Kolo Muani

Récemment, Fabrizio Romano affirmait que le PSG avait bel et bien entamé des négociations pour une arrivée de Randal Kolo Muani dans la capitale. Néanmoins, le journaliste ajoute qu'un potentiel transfert n'est pas imminent, et pourrait intervenir à la toute fin du mercato estival. De son côté, l'international français, qui a brillé lors de la dernière Coupe du Monde, serait très intéressé par un retour en Ligue 1, du côté du Paris Saint-Germain.

Avec l'arrivée de Gonçalo Ramos au PSG, il y a quelques jours, on pouvait craindre que le club cesse les négociations pour Randal Kolo Muani. Cependant, le Portugais n'a jamais été une alternative au Français, et le club de la capitale a pour plan d'attirer les deux joueurs, pour permettre de multiplier les profils offensifs, et de disposer d'un arsenal plus varié en pointe.