PSG Mercato : Le Paris SG tranche pour Marcus Rashford !

Annoncé comme l’une des possibles destinations de Marcus Rashford cet hiver, poussé vers la sortie à Manchester United, le PSG a pris une décision pour l’attaquant anglais. La star de 26 ans est encore loin du Paris SG.

PSG Mercato : Le Paris SG doute de Marcus Rashford

Annoncé sur le départ de Manchester United, Marcus Rashford ne devrait finalement pas rejoindre le PSG. Malgré son retour dans le groupe de Ruben Amorim pour le match contre Newcastle United lundi soir, l’attaquant de 27 ans a de fortes chances de changer d’air durant ce mercato hivernal. Contraint de vendre avant de recruter en janvier, le club anglais ne serait pas opposé à un transfert de son numéro 10.

Cependant, le Daily Mail rapporte que Marcus Rashford quittera effectivement son club formateur cet hiver, mais sa destination ne sera pas Paris. Les dirigeants parisiens considéreraient en effet la somme de 50 millions d’euros réclamée par les Red Devils comme excessive.

Avec le départ attendu de Randal Kolo Muani, le Paris SG envisage bien de recruter un avant-centre supplémentaire, mais ne souhaiterait pas investir une telle somme sur un joueur dont l’adaptation et la réussite en Ligue 1 ne sont pas garanties. Une décision qui devrait logiquement pousser Rashford vers une destination exotique.

Marcus Rashford vers les États-Unis ou l’Arabie Saoudite ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Marcus Rashford semble de plus en plus proche d’un départ de Manchester United. En froid avec le nouvel entraîneur Ruben Amorim, le partenaire de Bruno Fernandes se dit prêt à relever un nouveau challenge loin d’Old Trafford.

« Je pense être prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne », déclarait Marcus Rashford le 17 décembre dernier, des propos qui ont eu l’effet d’une bombe en Angleterre.

Pourtant, les prétendants ne se bousculent pas. La Juventus Turin a déjà décliné l’opportunité, tandis que le Paris Saint-Germain, souvent évoqué comme un potentiel acquéreur, ne semble pas intéressé pour le moment. En Espagne, les clubs les plus puissants n’ont ni le besoin impérieux de Rashford ni les moyens financiers pour l’acquérir.

Une signature dans un autre club anglais paraît également improbable. Ce qui fait dire au journal espagnol AS que tout porte à croire que Rashford devra envisager une destination plus exotique. La Turquie, la MLS et l’Arabie Saoudite apparaissent comme des pistes crédibles, notamment d’un point de vue financier.