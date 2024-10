Mercato PSG : Ruben Amorim prépare un sale tour au Paris SG !

Le PSG, en quête d’un nouvel attaquant, a jeté son dévolu sur la pépite portugaise Geovany Quenda, jeune révélation du Sporting CP. Le nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, veut chambouler les plans des Parisiens.

Mercato PSG : Man United prêt à piquer Geovany Quenda au Paris SG ?

Le PSG bouge discrètement les lignes pour recruter Geovany Quenda qui évolue actuellement au Sporting CP. L’attaquant portugais est devenu une cible prioritaire des Parisiens pour renforcer la ligne offensive de l’équipe entraînée par Luis Enrique.

Le joueur est l’une des révélations du championnat portugais. Il a inscrit un but lors de la rencontre entre Famalicao et le Sporting CP samedi dernier pour le compte de la neuvième journée et est devenu le plus jeune buteur du championnat de Portugal à 17 ans, 5 mois et 27 jours.

Le PSG rencontre deux difficultés pour recruter Geovany Quenda : le prix élevé du joueur et la rude concurrence pour sa signature. Selon Caught Offside, Geovany Quenda dispose d’une clause libératoire de 100 millions d’euros. Néanmoins, le club parisien n’abandonne pas son intérêt pour le joueur, même s’il fait désormais face à une concurrence redoutable.

Selon le Mirror, Manchester United surveille aussi attentivement Geovany Quenda. Le nouvel entraîneur des Red Devils, Ruben Amorim, aurait coché le nom du joueur pour l’amener en Angleterre. Il le maîtrise puisqu’il est son entraîneur au Sporting CP. La source indique que Manchester United est en pole position pour signer la star portugaise.

Geovany Quenda serait prêt à rejoindre les Mancuniens pour évoluer sous les ordres de Ruben Amorim plutôt que de poser ses valises à Paris. Manchester City, Arsenal et Chelsea FC flairent tous cette piste.