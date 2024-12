PSG Mercato : Le Paris SG boucle une arrivée exceptionnelle

Le mercato estival du PSG a été marqué par des arrivées ciblées, avec les signatures de Matvey Safonov, Willian Pacho, Désiré Doué et Joao Neves. Un recrutement qui a permis au Paris SG de mettre la main sur un joueur exceptionnel.

PSG Mercato : Le Paris SG a trouvé la perle rare

En août dernier, après plusieurs semaines de négociations avec le Benfica Lisbonne, le PSG s’est attaché les services de Joao Neves. Arrivé pour 70 millions d’euros, bonus compris, le milieu de terrain de 20 ans, avec Willian Pacho, l’une des satisfactions du dernier mercato estival du club de la capitale. Pour preuve, lors de cette première partie de saison, Luis Enrique a régulièrement utilisé le jeune international portugais.

En 22 matches toutes compétitions confondues, avec notamment 2 buts et 6 passes décisives, Joao Neves s’est particulièrement fait remarquer pour sa polyvalence. Lors de la victoire du PSG face à l’AS Monaco le 18 décembre dernier (2-4), le natif de Tavira a, par exemple, évolué au poste d’arrière gauche. Le numéro 87 des Rouge et Bleu est très clairement devenu un élément incontournable du système de Luis Enrique.

Selon les statistiques de l’Observatoire du football CIES, Joao Neves est le joueur de moins de 21 ans générant le plus d’occasions de but au monde. Avec un indice de performance de 91,9, le Lusitanien devance notamment Mario Stroeykens, le milieu de terrain du RSC Anderlecht (83,4), et Adam Wharton, le joueur de Crystal Palace (79,2). En Ligue 1, il se trouve en tête du classement des passeurs décisifs, avec six passes décisives. Une réussite saluée par un observateur averti du championnat français.

Kevin Diaz impressionné par Joao Neves

Sur le plan individuel, Joao Neves réalise une première partie de saison globalement satisfaisante avec le PSG. Kevin Diaz a partagé son admiration pour les débuts du protégé de Luis Enrique au Paris SG. « Je le voyais vraiment comme un numéro 6, maillot dans le short, devant la défense, inamovible », a d’abord expliqué Kevin Diaz à propos de Joao Neves sur les ondes de RMC.

Photo de Joao Neves

Le consultant a ensuite ajouté quelques mots sur le milieu de terrain polyvalent du PSG : « et là, le gars joue arrière gauche, il joue numéro 10, il marque des buts, il est incroyable. Il a seulement 19 ans, c’est exceptionnel ! » Pour rappel, Neves est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029 et sa valeur actuelle est estimée à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.