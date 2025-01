Mercato Montpellier HSC : Le MHSC persiste pour Bamo Meïté

Le transfert de Bamo Meïté reste une priorité pour le Montpellier HSC. Malgré les exigences de l’Olympique de Marseille, le club héraultais ne relâche pas ses efforts pour recruter le défenseur central ivoirien de 23 ans, sous l’impulsion de Jean-Louis Gasset.

Une obsession nommée Bamo Meïté

L’objectif du Montpellier HSC et de Jean-Louis Gasset est clair : bâtir une équipe compétitive avec une défense solide. La première moitié de la saison a été marquée par des lacunes défensives criantes, avec 38 buts encaissés pour seulement 15 marqués après 15 journées de Ligue 1. Le technicien français, âgé de 70 ans, a dû faire face à une série de blessures qui ont décimé sa ligne défensive.

Pour remédier à cette situation, Jean-Louis Gasset s’est fixé comme priorité le recrutement de Bamo Meïté, tout en ayant également ciblé Chancel Mbemba. Toutefois, le défenseur central congolais a rapidement décliné l’offre, préférant poursuivre sa carrière loin de Montpellier. Quant à Bamo Meïté, l’Olympique de Marseille a pour l’instant refusé de céder son jeune talent.

Quelques joueurs, en défense essentiellement, pourraient quitter l'OM cet hiver. Les dirigeants marseillais ont d'ailleurs clairement indiqué la sortie à Lilian Brassier



En cas de départs de joueurs, des solutions de remplacement sont déjà à l'étude ➡️ https://t.co/3Q5vsoHc43 pic.twitter.com/WSblsv9Bwv — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 31, 2024

Un mercato sous tension

Face à ces échecs, Jean-Louis Gasset a opté pour le recrutement de Nikola Maksimović, un défenseur central serbe expérimenté de 32 ans. Bien que son arrivée ait apporté une certaine stabilité, cela reste insuffisant pour permettre au MHSC de redresser la barre. Il est donc évident que durant le mercato hivernal, le club héraultais reviendra à la charge pour Bamo Meïté.

Selon L’Équipe, la direction pailladine envisage un prêt sec pour s’attacher les services du jeune ivoirien. Cependant, l’Olympique de Marseille n’est pas favorable à cette option, compliquant davantage les négociations. Le Montpellier HSC devra redoubler d’efforts pour parvenir à un accord. Ce dossier promet donc d’être l’un des feuilletons les plus longs et les plus disputés du mercato hivernal.