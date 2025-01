ASSE : Lucas Stassin, l’espoir d’un renouveau offensif pour Saint-Etienne ?

Lucas Stassin n’a pas encore atteint le niveau de performance attendu à l’ASSE depuis son arrivée. Les Verts abordent une nouvelle étape avec l’arrivée d’Eirik Horneland. Le technicien norvégien pourrait bien être le déclic qui manquait au Belge.

ASSE : Enfin le moment de briller pour Lucas Stassin ?

L’ASSE traverse une crise profonde. Avec une attaque anémique et une défense perméable, les Verts sont englués dans la zone rouge en championnat. Lucas Stassin, avec un seul but et 4 passes décisives, est aussi le symbole d’une attaque en manque de réalisme. Pour sortir de l’impasse, les espoirs se tournent désormais vers Eirik Horneland, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

L’arrivée du Norvégien est vue comme un moment clé de la carrière du jeune attaquant belge. Depuis sa signature lors du mercato estival dernier, Lucas Stassin n’a pas encore pleinement convaincu. Mais avec la suspension d’Ibrahim Sissoko et la blessure d’Ibrahima Wadji, l’ancien de Westerlo se retrouve propulsé au premier plan. C’est l’occasion pour lui de saisir sa chance et de devenir l’homme fort de l’attaque stéphanoise.

Lucas Stassin, un profil adapté au nouveau projet de Saint-Etienne

Le transfert de Stassin, estimé à près de 10 millions d’euros, a placé une énorme pression sur ses épaules. Pour l’instant, ses performances n’ont pas été à la hauteur des attentes. Son profil, plus axé sur le jeu aérien et la finition, semblait peu adapté au style de jeu stéphanois, très défensif, sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio.

Le nouveau coach, Eirik Horneland, prônant un jeu plus offensif, pourrait offrir à l’attaquant belge un environnement plus favorable. Le profil de Lucas Stassin, attaquant de surface, pourrait davantage correspondre au projet de jeu d’Eirik Horneland, le nouvel entraîneur de l’ASSE. En effet, le Norvégien est réputé pour privilégier un jeu offensif et veut donner plus de poids à l’attaque.

Un mercato pour renforcer l’équipe

En parallèle, l’ASSE est active sur le marché des transferts. Le club cherche à renforcer son secteur offensif, mais aussi sa défense, qui a encaissé un nombre de buts inquiétant cette saison. S’ils n’ont inscrit que 12 buts en 15 matchs, les Foréziens en ont encaissé 34 en retour.

Des chiffres vraiment inquiétants pour une équipe en pleine lutte pour le maintien. Le mois de janvier s’annonce crucial pour les Verts. Les prochains matchs seront déterminants pour la suite de la saison.