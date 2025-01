Coup de théâtre au PSG : Marco Asensio à un pas de la Juve ?

Placé sur la liste des joueurs transférables du PSG, Marco Asensio serait suivi par de nombreux clubs européens cet hiver. Aux dernières nouvelles, la Juventus Turin serait en pole position pour accueillir l’attaquant espagnol.

Mercato PSG : Négociations à venir pour Marco Asensio

Poussé vers la sortie par Luis Enrique, l’attaquant du Paris Saint-Germain, Marco Asensio, pourrait rejoindre la Serie A d’ici la fin du mercato hivernal. D’après les renseignements recueillis par le site Foot Mercato, la Juventus Turin serait prête à passer à l’action pour recruter l’ancien joueur du Real Madrid, dont la polyvalence plaît beaucoup à Thiago Motta, l’entraîneur du club italien.

« Selon nos informations, Marco Asensio figure sur les tablettes de la Juventus cet hiver. En effet, si la priorité hivernale reste de trouver un défenseur central pour pallier la grave blessure de Gleison Bremer, la direction turinoise, menée par Cristiano Giuntoli, souhaite également renforcer ses lignes offensives. Le profil très polyvalent d’Asensio en attaque plaît à Thiago Motta et attire les convoitises.

Les Bianconeri seraient déterminés à passer à l’action dans les premiers jours du mercato. Un prêt avec option d’achat, à négocier avec le Paris Saint-Germain, serait la formule privilégiée par la Juventus », explique le média sportif. En plus de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, Marco Asensio pourrait lui aussi quitter les rangs du PSG cet hiver. Et à l’instar de ses deux coéquipiers, l’international espagnol aura bien l’embarras du choix.

Grosse concurrence pour Marco Asensio ?

Toujours selon Foot Mercato, l’Inter Milan, bien que moins avancé sur le dossier, aurait également manifesté son intérêt ces dernières semaines pour Marco Asensio. Des clubs de Liga, dont les noms n’ont pas filtré, auraient aussi coché le nom du joueur de 28 ans.

« Le point central des négociations entre le PSG et les prétendants sera de trouver un accord sur la prise en charge d’une partie du salaire. Le natif de Palma de Majorque perçoit un salaire annuel d’environ 10 millions d’euros brut », ajoute la source francilienne. Arrivé librement à l’été 2023 en provenance du Real Madrid, Asensio est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026. Sa valeur actuelle est évaluée à 20 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.