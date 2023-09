Interrogé au Portugal sur le mercato estival du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à parler du cas Luis Campos, le conseiller football du Paris Saint-Germain.

Mercato : Le PSG n'a pas bouclé ses transferts

Pour une fois, le PSG a réussi à faire quelques ventes importantes pendant ce mercato, en plus de gros achats évidemment. Cette période des transferts a été très mouvementée dans la capitale, dans les deux sens, jusqu’à la fermeture du marché le 1er septembre. C’est justement dans les derniers instants du mercato d’été que Nasser Al-Khelaïfi a recruté Bradley Barcola à l’OL et Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort, en Bundesliga. Et ce n’est pas tout ! Malgré la fermeture du marché en Europe, le PSG continue d’être actif sur le marché.

Marco Verratti (30 ans) est annoncé, par RMC Sport, tout proche de s’engager avec Al-Arabi, au Qatar, alors qu’il était sur les tablettes d’Al-Hilal et Al-Ahly, en Arabie saoudite. La signature du milieu de terrain italien dans le Golfe est imminente, car il ne figure déjà plus sur la liste des joueurs du PSG engagés en Ligue des Champions cette saison. Idem pour Hugo Ekitike (21 ans), qui est passé tout près d’un transfert à Francfort, à la place de Kolo Muani.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi « très heureux » du travail de Campos

Répondant aux médias portugais Record, à l’occasion d’un voyage au Portugal, Nasser Al-Khelaïfi a bien apprécié le mercato du PSG. Il a félicité Luis Campos pour leur collaboration, alors que ce dernier est critiqué par les supporters et annoncé sur le départ par certains médias. « Dans ce mercato estival, je peux dire que Luis Campos et moi avons travaillé ensemble 20 heures par jour pendant deux mois sans nous arrêter et je pense que tout le monde peut voir les grands résultats de ce travail », a affirmé le président du Paris SG. « Nous avons un entraineur et un directeur sportif fantastiques et je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG », a-t-il souligné par la ensuite.

Le mercato du Paris Saint-Germain en chiffres

Avant les signatures de Randal Kolo Muani (95 M€) et de Bradley Barcola (45 M€), Paris avait acheté Manuel Ugarte (60 M€), Ousmane Dembélé (50 M€), Lucas Hernández (45 M€) ou encore Kang-in Lee (22 M€). Les recruteurs parisiens, avec à leur tête Luis Campos, ont aussi réussi des transferts sans indemnité cet été, notamment ceux de Milan Skriniar, Marco Asensio et Cher Ndour.

Au niveau des ventes, Neymar est en tête. Acheté au prix record de 222 M€ au FC Barcelone en 2017, il a été vendu 90 M€ à Al-Hilal (en Saudi Pro League). Les autres ventes sont : Abdoulaye Diallo à Al Arabi SC (15 M€), El Chadaille Bitshiabu au RB Leipzig (15 M€), Mauro Icardi à Galatasaray (10 M€), Georginio Wijnaldum à Al-Ettifaq FC (8 M€) ou encore Junior Dina Ebimbe à l’Eintracht (6,5 M€). Selon les chiffres de Transfermarkt, Nasser Al-Khelaïfi a investi près de 350 M€ dans le recrutement cet été et a récupéré 149 M€ après les ventes.