Mercato ASSE : Josué Casimir vers Saint-Etienne ? Les détails du transfert potentiel

Cible de l’ASSE, Josué Casimir s’est-il rapproché de Saint-Etienne vu que le mercato hivernal est officiellement ouvert depuis mercredi ?

Mercato : Aucune offre de l’ASSE au Havre AC pour Josué Casimir !

À la recherche de renforts offensifs, l’ASSE convoite Josué Casimir (23 ans). Son nom figure sur la liste des joueurs susceptibles de rejoindre l’équipe d’Eirik Horneland cet hiver. Cette information, initialement révélée par Peuple-Vert, est confirmée par But ! Football Club. Ce média assure que l’ailier polyvalent du Havre AC intéresse l’AS Saint-Etienne, mais la direction stéphanoise n’a pas encore formulé d’offre concrète.

Pour l’instant, elle s’est contentée de prendre des renseignements auprès de l’agent de Josué Casimir, notamment concernant sa situation contractuelle. En effet, le Guadeloupéen entame sa dernière année de contrat avec le HAC. Il sera libre de tout engagement à partir du 30 juin 2025 et peut donc d’ores et déjà négocier avec le club de son choix.

Mercato : Casimir, une opportunité en or pour Saint-Etienne ?

Le club normand aurait tout intérêt à trouver un acquéreur pour son numéro 10, afin d’éviter son départ libre dans six mois. De plus, confronté à des difficultés financières, le HAC est interdit de recrutement onéreux et doit réduire sa masse salariale. L’ASSE a donc une marge de manœuvre importante pour passer à l’offensive et s’offrir les services de Josué Casimir, dont la valeur marchande est estimée à 3,5 millions d’euros par le site Transfermarkt.

Il est à noter que le joueur formé au Havre AC a participé à 10 matchs de Ligue 1 cette saison, dont 8 en tant que titulaire. Il a inscrit un but et délivré deux passes décisives.