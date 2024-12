Mercato ASSE : Saint-Etienne rêve d’un buteur de Ligue 1

En difficulté en Ligue 1, l’ASSE cherche activement à renforcer son effectif lors du mercato hivernal. Parmi les pistes explorées, il y a une qui mène à un buteur d’un club de Ligue 1 dans une situation financière délicate.

Mercato ASSE : Saint-Etienne veut piocher au Havre

De retour en Ligue 1, l’ASSE s’est renforcée presque à tous les postes. Malheureusement le recrutement réalisé lors du mercato estival dernier ne semble pas être à la hauteur des attentes. Saint-Etienne est en grande difficulté, avec un secteur offensif qui n’a marqué seulement 12 buts en 15 matchs. Pour redresser la barre, avec l’arrivée de Eirik Horneland, des renforts sont attendus cet hiver. Parmi les priorités offensives du club stéphanois figure un joueur du Havre AC.

Il s’agit de Josué Casimir, actuellement sous contrat avec le club havrais jusqu’en juin 2025. Le Guadeloupéen est auteur d’un but en 10 matchs pour 2 passes décisives. Le profil de Josué Casimir intéresse particulièrement les Verts. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à créer du danger sur le côté droit correspondent parfaitement aux besoins de l’équipe de l’ASSE. De plus, son expérience en Ligue 1 et son jeune âge (23 ans) en font un joueur prometteur.

Une opportunité à saisir pour Saint-Etienne

La situation financière du Havre AC pourrait faciliter le transfert de Casimir. Le club normand, confronté à des difficultés financières, pourrait être contraint de vendre certains de ses joueurs pour équilibrer ses comptes. De plus, le contrat de Casimir se termine en juin 2025, ce qui pourrait inciter le Havre à le céder dès cet hiver pour éviter de le voir partir libre.

L’ASSE dispose donc d’un atout supplémentaire dans ce dossier : l’agent de Casimir est également celui de William Saliba. Cette relation privilégiée pourrait faciliter les négociations entre les deux clubs. L’arrivée de Josué Casimir serait un véritable coup de boost pour l’attaque de l’ASSE. Le joueur pourrait apporter de la fraîcheur et de la vivacité à un secteur de jeu qui en a besoin. Son association avec Zuriko Davitashvili sur le côté gauche pourrait s’avérer très intéressante.