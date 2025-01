Mercato : Brice Samba file au Stade Rennais, Jean Butez va signer au RC Lens

Tout est presque bouclé pour le transfert de Brice Samba au Stade Rennais en provenance du RC Lens. Les dirigeants du RCL ont identifié son remplaçant.

Mercato Stade Rennais : Brice Samba va rejoindre le SRFC cet hiver

Brice Samba va bel et bien rejoindre le Stade Rennais cet hiver pour évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli pour le reste de la saison. Le Stade Rennais et le RC Lens ont trouvé un accord définitif autour de 15 millions d’euros pour le transfert de l’international français.

Le technicien argentin, Jorge Sampaoli n’est pas satisfait des performances de Steve Mandanda et veut créer de la concurrence à ce poste. Brice Samba pourra devenir le gardien numéro un dès son arrivée à Rennes.

Pour compenser le potentiel départ de Brice Samba vers le Stade Rennais, les dirigeants du RC Lens ont jeté leur dévolu sur Jean Butez, le portier français du Royal Antwerp. L’ancien gardien de but du LOSC est en froid avec ses dirigeants et cherche un nouveau point de chute. Jean Butez devrait quitter cette formation belge lors du dernier mercato estival, mais il n’a pas trouvé une porte de sortie avant la fermeture du marché des transferts. Il évolue actuellement avec l’équipe réserve d’Antwerp.

Selon les informations de L’Équipe, le RC Lens et les dirigeants belges ont accéléré les négociations ces derniers jours et sont sur le point de trouver un accord définitif. Les Sang et Or devraient débourser une somme avoisinant les 3 millions d’euros pour s’attacher les services de Jean Butez. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Jean Butez est estimée à 4 millions d’euros.